Челябинскому депутату-фронтовику отказали в поддержке ЕР за сокрытие судимостей

11 мая 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Ушедшему на СВО депутату гордумы Челябинска Юрию Панову отказали в участии в праймериз «Единой России» для участия в выборах в новый состав думы. Как сказано в решении, поводом для этого стали недостоверные сведения. Панов не указал, что имеет судимости и что сменил в молодости фамилию. «Кандидатом в заявлении указано, что он не имеет судимости. На основании сведений, предоставленных ГОУ МВД России по Челябинской области, кандидат сменил фамилию Казак на фамилию Панов в 1999 году. Сведений об этом, а также документов, подтверждающих указанный факт, кандидатом не представлено. Оргкомитет решил отказать в регистрации кандидатом предварительного голосования Панову Юрию Юрьевичу», — говорится в решении, опубликованном на официальном сайте регионального отделения ЕР. В молодости Панов был судим за бандитизм. Он организовал банду, получившую неофициальное название «Казаки», по его фамилии. Панов, на тот момент Казак, был приговорен в 1996 году к шести годам лишения свободы, из которых отсидел четыре и вышел по УДО. Об этом факте стало известно в декабре 2016 года, когда выяснилось, что Панов скрыл от ЕР свое криминальное прошлое. За это его сняли с поста руководителя политсовета ЕР в Металлургическом районе Челябинска. К тому времени он уже семь лет как сменил фамилию. Панов был заочно исключен из ЕР «за дискредитацию партии» областным политсоветом после того, как перестал выходить на связь с начала сентября 2023 года после допроса в СКР. Поводом стали обыски и аресты, проведенные ФСБ в рамках расследования многомиллионных махинаций в МУП «ПОВВ». Еще одной причиной стал разгром офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. С исключением народный избранник не согласился и подал в суд на региональное руководство партии. К тому же, как выяснилось, осенью 2023 года он подписал контракт об участии в спецоперации и отбыл на фронт, а затем и продлил контракт с подразделением «Эспаньола». Заявление об участии в праймериз он подал практически в последний момент перед тем, как прием документов был прекращен.