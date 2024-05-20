ЕР опубликовала окончательный вариант бюллетеней праймериз в гордуму Челябинска

20 мая 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Поддержку партии по итогам праймериз получат 12 кандидатов в челябинскую гордуму по списку и 25 — по одномандатным округам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Региональное отделение «Единой России» опубликовало окончательный вариант бюллетеней на предварительные выборы депутатов гордумы Челябинска. Документ размещен на портале реготделения ЕР. «Челябинский организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Челябинской городской думы решил утвердить тексты электронных бюллетеней для проведения электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Челябинской городской Думы. Опубликовать решение на сайте Челябинского регионального отделения партии», — говорится в документе. Согласно документу, на 12 мест по списку претендуют 29 кандидатов. По каждому из 25 одномандатных округов на поддержку партии претендуют от четырех до семи кандидатов — всего 131 человек. В то же время ранее в региональном отделении партии сообщали о выдвижении 144 кандидатов по одномандатным избирательным округам и 43 кандидатах по партийному списку. Таким образом, всего из числа участников праймериз ЕР в гордуму Челябинска исключили 27 человек. Поводом стали неточности в оформлении документов либо непредставление их в срок. Процедура предварительного голосования проходит на сайте партии с 20 по 26 мая. Согласно положению о предварительном голосовании, партия обязана выдвинуть на выборы кандидата, набравшего наибольшее число голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональное отделение «Единой России» опубликовало окончательный вариант бюллетеней на предварительные выборы депутатов гордумы Челябинска. Документ размещен на портале реготделения ЕР. «Челябинский организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Челябинской городской думы решил утвердить тексты электронных бюллетеней для проведения электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Челябинской городской Думы. Опубликовать решение на сайте Челябинского регионального отделения партии», — говорится в документе. Согласно документу, на 12 мест по списку претендуют 29 кандидатов. По каждому из 25 одномандатных округов на поддержку партии претендуют от четырех до семи кандидатов — всего 131 человек. В то же время ранее в региональном отделении партии сообщали о выдвижении 144 кандидатов по одномандатным избирательным округам и 43 кандидатах по партийному списку. Таким образом, всего из числа участников праймериз ЕР в гордуму Челябинска исключили 27 человек. Поводом стали неточности в оформлении документов либо непредставление их в срок. Процедура предварительного голосования проходит на сайте партии с 20 по 26 мая. Согласно положению о предварительном голосовании, партия обязана выдвинуть на выборы кандидата, набравшего наибольшее число голосов.