Израиль высказался о причастности к гибели Раиси

Израиль заявил, что не причастен к гибели Эбрахима Раиси
новость из сюжетаВертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане
В Израиле высказались по факту гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Один из чиновников заверил, что его страна никак не причастна к инциденту. Об этом сообщает Reuters.
"Израиль не причастен к смерти Раиси", — подчеркнул один из израильских чиновников. Его слова передает Reuters.
Крушение вертолета произошло 19 мая. На борту помимо Раиси находились и другие государственные деятели, в частности, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Предварительно, причиной гибели называют плохие погодные условия.
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