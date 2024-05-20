Израиль высказался о причастности к гибели Раиси

Reuters: Израиль непричастен к гибели Раиси
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Израиль заявил, что не причастен к гибели Эбрахима Раиси
Израиль заявил, что не причастен к гибели Эбрахима Раиси Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

В Израиле высказались по факту гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Один из чиновников заверил, что его страна никак не причастна к инциденту. Об этом сообщает Reuters. 

"Израиль не причастен к смерти Раиси", — подчеркнул один из израильских чиновников. Его слова передает Reuters.

Крушение вертолета произошло 19 мая. На борту помимо Раиси находились и другие государственные деятели, в частности, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Предварительно, причиной гибели называют плохие погодные условия. 

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В Израиле высказались по факту гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Один из чиновников заверил, что его страна никак не причастна к инциденту. Об этом сообщает Reuters.  "Израиль не причастен к смерти Раиси", — подчеркнул один из израильских чиновников. Его слова передает Reuters. Крушение вертолета произошло 19 мая. На борту помимо Раиси находились и другие государственные деятели, в частности, глава МИД Ирана  Хосейн Амир Абдоллахиян. Предварительно, причиной гибели называют плохие погодные условия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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