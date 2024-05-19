На тюменском водоеме погиб рыбак

Мужчина рыбачил на искусственном водоеме в жилом районе города
На обводненном карьере в тюменском микрорайоне ДОК погиб рыбак. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС.
"Поступило сообщение о том, что на обводненном карьере в районе поселка ДОК пропал рыбак. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, прибывшие на место вызова, обследовали прибрежную территорию карьера и обнаружили тело мужчины", — говорится в сообщении.
Причина смерти и обстоятельство происшествия выясняются. Ранее URA.RU рассказало еще об одном случае гибели рыбака в Тюменской области.
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