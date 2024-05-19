19 мая 2024
18 мая 2024

На тюменском водоеме погиб рыбак

Тело рыбака обнаружили на обводненном карьере в тюменском микрорайоне ДОК
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина рыбачил на искусственном водоеме в жилом районе города
Мужчина рыбачил на искусственном водоеме в жилом районе города Фото:

На обводненном карьере в тюменском микрорайоне ДОК погиб рыбак. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС.

"Поступило сообщение о том, что на обводненном карьере в районе поселка ДОК пропал рыбак. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, прибывшие на место вызова, обследовали прибрежную территорию карьера и обнаружили тело мужчины", — говорится в сообщении.

Причина смерти и обстоятельство происшествия выясняются. Ранее URA.RU рассказало еще об одном случае гибели рыбака в Тюменской области.

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На обводненном карьере в тюменском микрорайоне ДОК погиб рыбак. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления МЧС. "Поступило сообщение о том, что на обводненном карьере в районе поселка ДОК пропал рыбак. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, прибывшие на место вызова, обследовали прибрежную территорию карьера и обнаружили тело мужчины", — говорится в сообщении. Причина смерти и обстоятельство происшествия выясняются. Ранее URA.RU рассказало еще об одном случае гибели рыбака в Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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