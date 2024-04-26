В Тюменской области нашли тело пропавшего рыбака

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Повседневная жизнь. Москва, рыбак, удочка, рыбалка весной
Мужчина ушел на рыбалку и пропал Фото:

В Тюменской области обнаружили тело пропавшего рыбака. Об этом сообщает региональное МЧС. Мужчина ушел на рыбалку и пропал, тревогу забила его жена.

«Очередная трагедия произошла на водоеме в Викуловском районе. Погиб мужчина», — сообщают в МЧС.

Там рассказали, что мужчина ушел на рыбалку еще 24 апреля. Его искала супруга и знакомые. Тело обнаружили в воде.

Это не первая в этом году в Тюменской области трагедия на реке. Ранее мертвым нашли рыбака, который пропал 15 апреля.

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В Тюменской области обнаружили тело пропавшего рыбака. Об этом сообщает региональное МЧС. Мужчина ушел на рыбалку и пропал, тревогу забила его жена. «Очередная трагедия произошла на водоеме в Викуловском районе. Погиб мужчина», — сообщают в МЧС. Там рассказали, что мужчина ушел на рыбалку еще 24 апреля. Его искала супруга и знакомые. Тело обнаружили в воде. Это не первая в этом году в Тюменской области трагедия на реке. Ранее мертвым нашли рыбака, который пропал 15 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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