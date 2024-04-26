В Тюменской области нашли тело пропавшего рыбака

Мужчина ушел на рыбалку и пропал Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюменской области обнаружили тело пропавшего рыбака. Об этом сообщает региональное МЧС. Мужчина ушел на рыбалку и пропал, тревогу забила его жена.

«Очередная трагедия произошла на водоеме в Викуловском районе. Погиб мужчина», — сообщают в МЧС.

Там рассказали, что мужчина ушел на рыбалку еще 24 апреля. Его искала супруга и знакомые. Тело обнаружили в воде.

Это не первая в этом году в Тюменской области трагедия на реке. Ранее мертвым нашли рыбака, который пропал 15 апреля.