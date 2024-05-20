Пермский врач, просивший помочь госпиталю в зоне СВО, вновь обратился к землякам

Врач из Юсьвинского округа Пермского края Владимир Алексеев, добровольно ушедший на фронт, вновь обратился за помощью. Сейчас медик, помогавший раненым в Рубежном, работает в одном из госпиталей Екатеринбурга. По словам Алексеева, в госпитале для размещения раненых бойцов не хватает постельного белья, мебели и медикаментов. Обращение с призывом помочь госпиталю разместила в чате «Шьем для наших» в Тelegram Людмила Тагинцева.
«Владимир Алексеева, врач. Перевели из Рубежного в Екатеринбург, принимает раненных в госпитале. Здесь не хватает коек, матрасов, подушек, постельного белья, принадлежностей личной гигиены, для стирки, уборки помещений. Необходима мебель для открытия медпункта, различные медикаменты, перевязочный материал, шприцы, перчатки одноразовые и многое другое», — говорится в посте. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области, ответ на него ожидается.
Алексеев, до убытия на СВО, работал в больнице Юсьвинского муниципального округа. Ранее медик обратился к землякам с призывом помочь госпиталю в Рубежном, работу которого он налаживал. Алексеев отмечал, что в госпиталь нуждается в элементарном медицинском оборудовании, медикаментах, вещах, посуде и средствах гигиены.
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