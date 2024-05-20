Пермский врач, просивший помочь госпиталю в зоне СВО, вновь обратился к землякам

Пермский врач, работавший в зоне СВО, попросил помочь госпиталю в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Алексеев помогал госпиталю в Рубежном, а сейчас работает в Екатеринбурге
Владимир Алексеев помогал госпиталю в Рубежном, а сейчас работает в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Врач из Юсьвинского округа Пермского края Владимир Алексеев, добровольно ушедший на фронт, вновь обратился за помощью. Сейчас медик, помогавший раненым в Рубежном, работает в одном из госпиталей Екатеринбурга. По словам Алексеева, в госпитале для размещения раненых бойцов не хватает постельного белья, мебели и медикаментов. Обращение с призывом помочь госпиталю разместила в чате «Шьем для наших» в Тelegram Людмила Тагинцева.

«Владимир Алексеева, врач. Перевели из Рубежного в Екатеринбург, принимает раненных в госпитале. Здесь не хватает коек, матрасов, подушек, постельного белья, принадлежностей личной гигиены, для стирки, уборки помещений. Необходима мебель для открытия медпункта, различные медикаменты, перевязочный материал, шприцы, перчатки одноразовые и многое другое», — говорится в посте. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области, ответ на него ожидается.

Алексеев, до убытия на СВО, работал в больнице Юсьвинского муниципального округа. Ранее медик обратился к землякам с призывом помочь госпиталю в Рубежном, работу которого он налаживал. Алексеев отмечал, что в госпиталь нуждается в элементарном медицинском оборудовании, медикаментах, вещах, посуде и средствах гигиены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врач из Юсьвинского округа Пермского края Владимир Алексеев, добровольно ушедший на фронт, вновь обратился за помощью. Сейчас медик, помогавший раненым в Рубежном, работает в одном из госпиталей Екатеринбурга. По словам Алексеева, в госпитале для размещения раненых бойцов не хватает постельного белья, мебели и медикаментов. Обращение с призывом помочь госпиталю разместила в чате «Шьем для наших» в Тelegram Людмила Тагинцева. «Владимир Алексеева, врач. Перевели из Рубежного в Екатеринбург, принимает раненных в госпитале. Здесь не хватает коек, матрасов, подушек, постельного белья, принадлежностей личной гигиены, для стирки, уборки помещений. Необходима мебель для открытия медпункта, различные медикаменты, перевязочный материал, шприцы, перчатки одноразовые и многое другое», — говорится в посте. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области, ответ на него ожидается. Алексеев, до убытия на СВО, работал в больнице Юсьвинского муниципального округа. Ранее медик обратился к землякам с призывом помочь госпиталю в Рубежном, работу которого он налаживал. Алексеев отмечал, что в госпиталь нуждается в элементарном медицинском оборудовании, медикаментах, вещах, посуде и средствах гигиены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...