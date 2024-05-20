Как в мире отреагировали на смерть президента Ирана

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Раиси
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Многие мировые лидеры отметили Раиси как выдающегося политика
Многие мировые лидеры отметили Раиси как выдающегося политика Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Вертолет с президентом Раиси потерпел крушение на востоке Азербайджана 19 мая. На следующий день стало известно о гибели главы государства. В связи с этим многие мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью президента республики. О реакции политиков — в материале URA.RU.

Реакция России

Сначала о гибели Раиси высказался глава российского МИДа Сергей Лавров. Он выразил соболезнования родным и близким иранского лидера, заявив, что в РФ главу республики знали как надежного партнера.

Также президент России Владимир Путин сказал, что Раиси был выдающимся политиком и настоящим другом российской стороны. По словам главы РФ, иранский лидер внес большой вклад в развитие отношений Тегерана и Москвы.

Реакция Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, а также родным погибшего президента. Он подчеркнул, что Анкара намерена поддерживать иранскую сторону в столь непростое время.

Реакция Армении

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян пожелал сил в это «темное для Ирана время». Также он назвал дорогим коллегой и другом главу иранского дипведомства Хосейна Амир Абдоллахияна, который также погиб при крушении.

Реакция Белоруссии

Гибель Раиси прокомментировали также в белорусском МИДе. В ведомстве заявили, что уход иранского лидера — невосполнимая утрата. Там пожелали стойкости и мужества всему народу Ирана.

Реакция Пакистана

Глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф заявил о хорошей дружбе между Исламабадом и Тегераном. Также премьер-министр заявил, что его страна намерена отмечать траур в знак уважения к погибшему президенту и его соратникам.

Реакция Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил поддержку Ирана в связи с трагедией. Он подчеркнул, что его вклад в развитие двусторонних отношений индийской и иранской сторон навсегда останется в памяти.

Реакция Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что ему тяжело прощаться со столь образцовым человеком. По его словам, Раиси был настоящим защитником суверенитета и интересов своего народа. Также Мадуро назвал Иран примером достоинства, нравственности и стойкости.

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Вертолет с президентом Раиси потерпел крушение на востоке Азербайджана 19 мая. На следующий день стало известно о гибели главы государства. В связи с этим многие мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью президента республики. О реакции политиков — в материале URA.RU. Реакция России Сначала о гибели Раиси высказался глава российского МИДа Сергей Лавров. Он выразил соболезнования родным и близким иранского лидера, заявив, что в РФ главу республики знали как надежного партнера. Также президент России Владимир Путин сказал, что Раиси был выдающимся политиком и настоящим другом российской стороны. По словам главы РФ, иранский лидер внес большой вклад в развитие отношений Тегерана и Москвы. Реакция Турции Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, а также родным погибшего президента. Он подчеркнул, что Анкара намерена поддерживать иранскую сторону в столь непростое время. Реакция Армении Глава МИД Армении Арарат Мирзоян пожелал сил в это «темное для Ирана время». Также он назвал дорогим коллегой и другом главу иранского дипведомства Хосейна Амир Абдоллахияна, который также погиб при крушении. Реакция Белоруссии Гибель Раиси прокомментировали также в белорусском МИДе. В ведомстве заявили, что уход иранского лидера — невосполнимая утрата. Там пожелали стойкости и мужества всему народу Ирана. Реакция Пакистана Глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф заявил о хорошей дружбе между Исламабадом и Тегераном. Также премьер-министр заявил, что его страна намерена отмечать траур в знак уважения к погибшему президенту и его соратникам. Реакция Индии Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил поддержку Ирана в связи с трагедией. Он подчеркнул, что его вклад в развитие двусторонних отношений индийской и иранской сторон навсегда останется в памяти. Реакция Венесуэлы Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что ему тяжело прощаться со столь образцовым человеком. По его словам, Раиси был настоящим защитником суверенитета и интересов своего народа. Также Мадуро назвал Иран примером достоинства, нравственности и стойкости.
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