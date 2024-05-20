Как в мире отреагировали на смерть президента Ирана

Вертолет с президентом Раиси потерпел крушение на востоке Азербайджана 19 мая. На следующий день стало известно о гибели главы государства. В связи с этим многие мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью президента республики. О реакции политиков — в материале URA.RU.
Реакция России
Сначала о гибели Раиси высказался глава российского МИДа Сергей Лавров. Он выразил соболезнования родным и близким иранского лидера, заявив, что в РФ главу республики знали как надежного партнера.
Также президент России Владимир Путин сказал, что Раиси был выдающимся политиком и настоящим другом российской стороны. По словам главы РФ, иранский лидер внес большой вклад в развитие отношений Тегерана и Москвы.
Реакция Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, а также родным погибшего президента. Он подчеркнул, что Анкара намерена поддерживать иранскую сторону в столь непростое время.
Реакция Армении
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян пожелал сил в это «темное для Ирана время». Также он назвал дорогим коллегой и другом главу иранского дипведомства Хосейна Амир Абдоллахияна, который также погиб при крушении.
Реакция Белоруссии
Гибель Раиси прокомментировали также в белорусском МИДе. В ведомстве заявили, что уход иранского лидера — невосполнимая утрата. Там пожелали стойкости и мужества всему народу Ирана.
Реакция Пакистана
Глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф заявил о хорошей дружбе между Исламабадом и Тегераном. Также премьер-министр заявил, что его страна намерена отмечать траур в знак уважения к погибшему президенту и его соратникам.
Реакция Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил поддержку Ирана в связи с трагедией. Он подчеркнул, что его вклад в развитие двусторонних отношений индийской и иранской сторон навсегда останется в памяти.
Реакция Венесуэлы
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что ему тяжело прощаться со столь образцовым человеком. По его словам, Раиси был настоящим защитником суверенитета и интересов своего народа. Также Мадуро назвал Иран примером достоинства, нравственности и стойкости.
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