Президент РФ Владимир Путин встречей с главой Калмыкии Бату Хасиковым снял интригу с выборами главы региона, которые состоятся 8 сентября. Как пояснил URA.RU замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, до этого дня было непонятно, пойдет ли Хасиков на выборы сам.
«Республика Калмыкия. Ее еще называют краем тюльпанов. Самая большая в Европе статуя Будды. И впервые в России в обязательную школьную программу включены шахматы. Интересная очень республика, красивая. Как вы оцениваете ситуацию?» — поинтересовался Путин в начале встречи с главой республики.
Хасиков рассказал о результатах своей работы в регионе за 5 лет. Он назвал Калмыкию «местом силы», что подтверждается ростом туристического потока. Он также сообщил, что уже через год Калмыкия на время станет столицей буддистского мира – там пройдет III Международный буддийский форум, и пригласил Путина приехать на это мероприятие.
Глава региона рассказал об участии жителей Калмыкии в СВО и о Герое России гвардии капитане Мингияне Лиджиеве, который погиб при выполнении боевого задания. Звезду Героя получила его мама в школе, которую окончил сын. «Я видел фотографии», — сказал Путин, вспоминая эту историю.
Президент поинтересовался мнением Хасикова о работе Фонда «Защитники Отечества». «Очень эффективная, — заметил глава Калмыкии. – Есть все меры поддержки».
Путин в целом оценил ситуацию в республике. «У вас и ВРП подрастает, и сельхозпроизводство восстановилось, начало расти тоже, и промышленное производство начало расти. В целом тенденция хорошая. Рост регионального валового продукта – 38 процентов. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства растет серьезно – в 2,3 раза выросло. Надеюсь, что это повлияет на уровень безработицы», — отметил Путин.
Вместе с тем он обратил внимание на «серьезные экологические проблемы». Президент имел в виду опустынивание. «Ясно, что одна республика не справится с этим», — сказал Путин, давая понять, что федеральный центр подключится к решению вопроса.
Главную просьбу, которую адресуют президенту в конце каждой такой встречи губернаторы, у которых истекает срок полномочий, — о президентской поддержке и разрешении участвовать в сентябрьских выборах – Хасиков озвучить не успел. «У вас очередные выборы, – начал Путин, — в целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю».
Хасикову оставалось лишь поблагодарить президента и сказать, что для него «главное – поддержка народа Калмыкии».
За 5 лет, в течение которых Хасиков возглавляет Калмыкию, это его лишь третья аудиенция у президента Путина. Первые две были в 2019 году: в марте, когда Путин назначил Хасикова врио главы республики, вторая – в июле, за полтора месяца до выборов. Как пояснил URA.RU политолог Карягин, после сегодняшней встречи с президентом все вопросы о будущем Хасикова снимаются.
«Всевозможные рейтинги глав регионов качали историю о будущем Хасикова – пойдет или не пойдет на выборы, поддержит Путин или нет. В экспертном сообществе были прогнозы о возможных изменениях в некоторых регионах. Мы видим, что Калмыкия из этого списка выпадает. Хасиков продолжает работать», — полагает эксперт.
По словам Карягина, Калмыкия – регион довольно специфический. Поэтому особых рисков у Хасикова нет. «Региональное поле довольно-таки серьезно защищено», — отметил Михаил Карягин.
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