В Екатеринбурге ждут Путина

20 мая 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин может приехать на Всемирные Игры дружбы в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин может посетить Екатеринбург в дни Всемирных игр дружбы, которые пройдут в сентябре. О том, что такой сценарий вполне вероятен, URA.RU рассказал заместитель генерального директора оргкомитета Игр, руководитель подразделения в Екатеринбурге Александр Чернов. «Не исключаю, что президент может посетить Екатеринбург в дни соревнований. Это вполне логично — именно он подписывал указ о проведении Всемирных игр дружбы. Мероприятие по своему масштабу будет впечатляющим», — поделился Чернов. При этом точного списка, кто из представителей федерального правительства посетит уральскую столицу, у оргкомитета пока нет. Чернов стал одним из гостей церемонии открытия Ресурсного центра волонтеров Игр дружбы на базе УрФУ. Именно здесь будут выбирать тех, кто поможет организаторам в подготовке и проведении мероприятия. Всего планируется отобрать 2000 волонтеров. «Ресурсный центр в Екатеринбурге — первый, в Москве он откроется позже. Не так давно здесь прошел студенческий фестиваль (речь о Международном фестивале университетского спорта, — прим. URA.U), и волонтеры стали основной частью успеха соревнований. Они собрались из разных городов Урала и вытащили фестиваль на тот уровень, которым мы гордимся. Не сомневаюсь, что в этот раз произойдет то же самое», — добавил Чернов. Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 5000 спортсменов из разных стран. Мероприятие будет включать в себя широкий спектр спортивных дисциплин, а также культурные и образовательные программы. Указ о проведении Игр подписал Путин — в ответ на исключение российских и белорусских спортсменов из международных соревнований. Среди хедлайнеров соревнований — певица Клава Кока. В ресурсном центре будут отбирать кандидатов, которые помогут организаторам подготовиться и провести соревнования Фото: Илья Московец © URA.RU Александр Чернов также был куратором дирекции Универсиады Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин может посетить Екатеринбург в дни Всемирных игр дружбы, которые пройдут в сентябре. О том, что такой сценарий вполне вероятен, URA.RU рассказал заместитель генерального директора оргкомитета Игр, руководитель подразделения в Екатеринбурге Александр Чернов. «Не исключаю, что президент может посетить Екатеринбург в дни соревнований. Это вполне логично — именно он подписывал указ о проведении Всемирных игр дружбы. Мероприятие по своему масштабу будет впечатляющим», — поделился Чернов. При этом точного списка, кто из представителей федерального правительства посетит уральскую столицу, у оргкомитета пока нет. Чернов стал одним из гостей церемонии открытия Ресурсного центра волонтеров Игр дружбы на базе УрФУ. Именно здесь будут выбирать тех, кто поможет организаторам в подготовке и проведении мероприятия. Всего планируется отобрать 2000 волонтеров. «Ресурсный центр в Екатеринбурге — первый, в Москве он откроется позже. Не так давно здесь прошел студенческий фестиваль (речь о Международном фестивале университетского спорта, — прим. URA.U), и волонтеры стали основной частью успеха соревнований. Они собрались из разных городов Урала и вытащили фестиваль на тот уровень, которым мы гордимся. Не сомневаюсь, что в этот раз произойдет то же самое», — добавил Чернов. Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 5000 спортсменов из разных стран. Мероприятие будет включать в себя широкий спектр спортивных дисциплин, а также культурные и образовательные программы. Указ о проведении Игр подписал Путин — в ответ на исключение российских и белорусских спортсменов из международных соревнований. Среди хедлайнеров соревнований — певица Клава Кока.