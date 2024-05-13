Певица Клава Кока выступит на путинских Играх в Екатеринбурге

В Екатеринбурге хэдлайнером Всемирных игр дружбы, которые проводятся по поручению президента РФ Владимира Путина, станет Клава Кока (Клавдия Высокова). Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с подготовкой.
«Клава Кока даст концерт для участников. Пока неизвестно, выступит она на открытии или закрытии спортивного мероприятия», — поделился собеседник агентства. Ранее исполнительница стала послом волонтерской программы Игр.
URA.RU обратилось за комментарием к представителям певицы и в оргкомитет. Ответы ожидаются.
Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с оргкомитетом. Власти будут отвечать за организационные вопросы, а оргкомитет будет координировать проведение фестиваля.
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