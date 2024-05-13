13 мая 2024

Певица Клава Кока выступит на путинских Играх в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
Клава Кока также является послом волонтерской программы Игр Фото:

В Екатеринбурге хэдлайнером Всемирных игр дружбы, которые проводятся по поручению президента РФ Владимира Путина, станет Клава Кока (Клавдия Высокова). Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с подготовкой.

«Клава Кока даст концерт для участников. Пока неизвестно, выступит она на открытии или закрытии спортивного мероприятия», — поделился собеседник агентства. Ранее исполнительница стала послом волонтерской программы Игр.

URA.RU обратилось за комментарием к представителям певицы и в оргкомитет. Ответы ожидаются.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с оргкомитетом. Власти будут отвечать за организационные вопросы, а оргкомитет будет координировать проведение фестиваля.

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В Екатеринбурге хэдлайнером Всемирных игр дружбы, которые проводятся по поручению президента РФ Владимира Путина, станет Клава Кока (Клавдия Высокова). Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с подготовкой. «Клава Кока даст концерт для участников. Пока неизвестно, выступит она на открытии или закрытии спортивного мероприятия», — поделился собеседник агентства. Ранее исполнительница стала послом волонтерской программы Игр. URA.RU обратилось за комментарием к представителям певицы и в оргкомитет. Ответы ожидаются. Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с оргкомитетом. Власти будут отвечать за организационные вопросы, а оргкомитет будет координировать проведение фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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