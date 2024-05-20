Мужчина, на которого наехал самолет в Екатеринбурге, получил тяжелые травмы

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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, макет самолета
Лайнер передней стойкой шасси совершил наезд на техника Фото:

Техник, оказавшийся на пути самолета «Уральских авиалиний» во время рулежки в екатеринбургском аэропорту Кольцово, получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинской среде.

«У мужчины множественные переломы ноги, размозжение мягких тканей. Он находится сейчас в больнице №36. К слову, когда его госпитализировали, он был в сознании, что удивительно при таких повреждениях», — сказал собеседник агентства. Удастся ли врачам сохранить ногу пациенту, он спрогнозировать затруднился.

Инцидент произошел 19 мая ранним утром в Кольцово во время выруливания со стоянки воздушного судна, направлявшегося в Бишкек. Каким-то образом выпускающий техник оказался рядом с бортом и получил травму ноги. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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Техник, оказавшийся на пути самолета «Уральских авиалиний» во время рулежки в екатеринбургском аэропорту Кольцово, получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинской среде. «У мужчины множественные переломы ноги, размозжение мягких тканей. Он находится сейчас в больнице №36. К слову, когда его госпитализировали, он был в сознании, что удивительно при таких повреждениях», — сказал собеседник агентства. Удастся ли врачам сохранить ногу пациенту, он спрогнозировать затруднился. Инцидент произошел 19 мая ранним утром в Кольцово во время выруливания со стоянки воздушного судна, направлявшегося в Бишкек. Каким-то образом выпускающий техник оказался рядом с бортом и получил травму ноги. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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