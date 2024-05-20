Поддубный: ВСУ бросили в Харьковскую область элитные группы ГУР

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В боях на Украине теперь участвуют спецподразделения ГУР МО
В боях на Украине теперь участвуют спецподразделения ГУР МО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении отправило в бой спецподразделения ГУР МО страны. С российскими войсками начали воевать боевики «Кракена» (часть полка «Азов», признанного террористическим и запрещенным в РФ), войска спецподразделения «Шаман» и бойцы Иностранного легиона. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

«На Харьковском направлении командование ВСУ бросило в бой спецподразделения ГУР МО Украины: здесь и боевики «Кракена», и спецподразделение «Шаман», и так называемый Иностранный легион», — заявил Поддубный в своем telegram-канале. По мнению военкора, спецподразделения в Харьковскую область направили потому, что регион считается наиболее опасным для ВСУ.

Военкор отметил, что простые военнослужащие либо гибнут, либо сдаются в плен ВС РФ. По его мнению, именно это послужило поводом к привлечению хорошо обученных и мотивированных подразделений ГУР.

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Командование Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении отправило в бой спецподразделения ГУР МО страны. С российскими войсками начали воевать боевики «Кракена» (часть полка «Азов», признанного террористическим и запрещенным в РФ), войска спецподразделения «Шаман» и бойцы Иностранного легиона. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «На Харьковском направлении командование ВСУ бросило в бой спецподразделения ГУР МО Украины: здесь и боевики «Кракена», и спецподразделение «Шаман», и так называемый Иностранный легион», — заявил Поддубный в своем telegram-канале. По мнению военкора, спецподразделения в Харьковскую область направили потому, что регион считается наиболее опасным для ВСУ. Военкор отметил, что простые военнослужащие либо гибнут, либо сдаются в плен ВС РФ. По его мнению, именно это послужило поводом к привлечению хорошо обученных и мотивированных подразделений ГУР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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