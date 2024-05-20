Прокурор МУС требует выдать ордер на арест министра обороны Израиля

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МУС требует выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан требует выдачи ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йова Галанта соответственно. Также выдача ордера требуется и для лидеров радикальной палестинской организации ХАМАС Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании.

«Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», — сообщает CNN. Там добавили, что МУС инициирует процесс вынесения ордеров на арест также и в отношении Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании и Йова Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан требует выдачи ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йова Галанта соответственно. Также выдача ордера требуется и для лидеров радикальной палестинской организации ХАМАС Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании. «Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», — сообщает CNN. Там добавили, что МУС инициирует процесс вынесения ордеров на арест также и в отношении Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании и Йова Галанта по обвинениям в военных преступлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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