Прокурор МУС требует выдать ордер на арест министра обороны Израиля

20 мая 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

МУС требует выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан требует выдачи ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йова Галанта соответственно. Также выдача ордера требуется и для лидеров радикальной палестинской организации ХАМАС Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании. «Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», — сообщает CNN. Там добавили, что МУС инициирует процесс вынесения ордеров на арест также и в отношении Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании и Йова Галанта по обвинениям в военных преступлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан требует выдачи ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йова Галанта соответственно. Также выдача ордера требуется и для лидеров радикальной палестинской организации ХАМАС Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании. «Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», — сообщает CNN. Там добавили, что МУС инициирует процесс вынесения ордеров на арест также и в отношении Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании и Йова Галанта по обвинениям в военных преступлениях.