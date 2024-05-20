В Кургане сносят ветхий дом по улице Климова (архивное фото)
новость из сюжетаКомплексная застройка в Курганской области
В Кургане на набережной Тобола сносят аварийный двухэтажный дом по улице Климова. Рядом с ним живут люди в частном доме. Об этом сообщают очевидцы.
«Рядом с набережной начали сносить дома. Спецтехника демонтирует крышу двухэтажки», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Курган». На видео жильцы соседнего частного дома наблюдают из своей ограды за сносом ветхого жилья.
Ранее URA.RU писал, что рядом с набережной в Кургане снесут десятки домов. На их месте планируется строительство жилого комплекса. Под снос на берегу Тобола попадают объекты по улицам Кирова, Климова, Томина и Набережная.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!