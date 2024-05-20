На набережной Кургана сносят дом рядом с людьми. Видео

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В Кургане сносят ветхий дом по улице Климова (архивное фото)
В Кургане сносят ветхий дом по улице Климова (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане на набережной Тобола сносят аварийный двухэтажный дом по улице Климова. Рядом с ним живут люди в частном доме. Об этом сообщают очевидцы.

«Рядом с набережной начали сносить дома. Спецтехника демонтирует крышу двухэтажки», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Курган». На видео жильцы соседнего частного дома наблюдают из своей ограды за сносом ветхого жилья.

Ранее URA.RU писал, что рядом с набережной в Кургане снесут десятки домов. На их месте планируется строительство жилого комплекса. Под снос на берегу Тобола попадают объекты по улицам Кирова, Климова, Томина и Набережная. 

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В Кургане на набережной Тобола сносят аварийный двухэтажный дом по улице Климова. Рядом с ним живут люди в частном доме. Об этом сообщают очевидцы. «Рядом с набережной начали сносить дома. Спецтехника демонтирует крышу двухэтажки», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Курган». На видео жильцы соседнего частного дома наблюдают из своей ограды за сносом ветхого жилья. Ранее URA.RU писал, что рядом с набережной в Кургане снесут десятки домов. На их месте планируется строительство жилого комплекса. Под снос на берегу Тобола попадают объекты по улицам Кирова, Климова, Томина и Набережная. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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