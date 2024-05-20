Челябинские участники шоу «Титаны» на ТНТ рассказали о себе

Участница шоу «Титаны» на ТНТ назвала лучшим местом в Челябинске поселок АМЗ
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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
В шоу «Титаны» на ТНТ все испытания для участников придумывает искусственный интеллект Фото:

Участники шоу «Титаны» на ТНТ — боец UСF Ирина Алексеева из Челябинска и боец смешанных и кулачных единоборств Сергей Калинин из Верхнего Уфалея — рассказали о себе и о своих планах. Алексеева назвала поселок АМЗ лучшим местом в Челябинске, а также сообщила, что была поражена мастерством других участников, среди которых оказались олимпийские чемпионы.

«Я живу в Челябинске в поселке АМЗ, и для меня это лучшее место в Челябинске, потому что именно там я соприкасаюсь с природой. Мои любимые места — это Голубой и Изумрудный карьер, парк Гагарина, Шершни. Оказавшись на проекте, я была в шоке от того, что там стояли семикратные, трехкратные олимпийские призеры, чемпионы», — сообщила URA.RU Алексеева.

Челябинская спортсменка уточнила, что в проекте нужны не профессиональные навыки, а ловкость, хитрость и выносливость. В шоу она пришла за опытом, а именно для того, чтобы посмотреть, как справляется со стрессовыми ситуациями и эмоциональными качелями. Благодаря «Титанам» Алексеева уже познакомилась с чемпионами, актерами и музыкантами. Сейчас мечтой и целью девушки являются высокие награды и участие в шоу и фильмах.

«Я родился в городе Верхний Уфалей, и именно там прошли мои первые профессиональные бои по „кулачке“. Помимо спорта, я уже почти семь лет являюсь атаманом хутора Волчья Гора, мы помогаем искать людей, оказываем помощь в строительстве ветеранам и решаем экологические проблемы. Мою анкету в проект „Титаны“ отправила моя жена, зная, что я люблю себя проявлять в разных спортивных испытаниях», — сообщил URA.RU Сергей Калинин.

Калинин также рассказал, что у него два высших образования. По первому образованию он экономист, по второму — учитель физкультуры и социальный психолог. Боец хочет развеять миф о том, что все спортсмены тупые. По его словам, чтобы расти и развиваться физически, нужно изучать анатомию, биологию, физику. Участие в проекте для челябинца стало новым вызовом и помогло ему усовершенствовать свою боевую систему.

Ранее стало известно, что челябинцы стали участниками шоу «Титаны» на ТНТ. Алексеева и Калинин поборются за призовой фонд в десять миллионов рублей. Все испытания в шоу создавались с помощью искусственного интеллекта.

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Участники шоу «Титаны» на ТНТ — боец UСF Ирина Алексеева из Челябинска и боец смешанных и кулачных единоборств Сергей Калинин из Верхнего Уфалея — рассказали о себе и о своих планах. Алексеева назвала поселок АМЗ лучшим местом в Челябинске, а также сообщила, что была поражена мастерством других участников, среди которых оказались олимпийские чемпионы. «Я живу в Челябинске в поселке АМЗ, и для меня это лучшее место в Челябинске, потому что именно там я соприкасаюсь с природой. Мои любимые места — это Голубой и Изумрудный карьер, парк Гагарина, Шершни. Оказавшись на проекте, я была в шоке от того, что там стояли семикратные, трехкратные олимпийские призеры, чемпионы», — сообщила URA.RU Алексеева. Челябинская спортсменка уточнила, что в проекте нужны не профессиональные навыки, а ловкость, хитрость и выносливость. В шоу она пришла за опытом, а именно для того, чтобы посмотреть, как справляется со стрессовыми ситуациями и эмоциональными качелями. Благодаря «Титанам» Алексеева уже познакомилась с чемпионами, актерами и музыкантами. Сейчас мечтой и целью девушки являются высокие награды и участие в шоу и фильмах. «Я родился в городе Верхний Уфалей, и именно там прошли мои первые профессиональные бои по „кулачке“. Помимо спорта, я уже почти семь лет являюсь атаманом хутора Волчья Гора, мы помогаем искать людей, оказываем помощь в строительстве ветеранам и решаем экологические проблемы. Мою анкету в проект „Титаны“ отправила моя жена, зная, что я люблю себя проявлять в разных спортивных испытаниях», — сообщил URA.RU Сергей Калинин. Калинин также рассказал, что у него два высших образования. По первому образованию он экономист, по второму — учитель физкультуры и социальный психолог. Боец хочет развеять миф о том, что все спортсмены тупые. По его словам, чтобы расти и развиваться физически, нужно изучать анатомию, биологию, физику. Участие в проекте для челябинца стало новым вызовом и помогло ему усовершенствовать свою боевую систему. Ранее стало известно, что челябинцы стали участниками шоу «Титаны» на ТНТ. Алексеева и Калинин поборются за призовой фонд в десять миллионов рублей. Все испытания в шоу создавались с помощью искусственного интеллекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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