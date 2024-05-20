Екатеринбуржцев запустят в Летний театр платно — по двум причинам

В Летнем театре Екатеринбурга пройдет лишь одно бесплатное мероприятие

20 мая 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Летний театр открыли в 2023 году, и обширной программы здесь еще не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В новом сезоне Летнего театра в парке Маяковского предусмотрено всего одно бесплатное мероприятие — девятичасовой поэтический марафон в честь Александра Пушкина. Политика «событий по билетам» была выбрана по двум причинам: чтобы сделать отдых екатеринбуржцев комфортным — без толп и очередей и не обесценивать работу музыкантов и актеров. Об этом на выездной пресс-конференции ТАСС заявил директор ЦПКиО Павел Зубакин. «Я искренне убежден, что любое бесплатное мероприятие в конечном счете может обесценить работу артиста. Иногда бесплатные культурные мероприятия могут привести к кликбейту, то есть регистрация произойдет за 10 минут, и совершенно непонятно, как в огороженном пространстве с ограниченным количеством мест формировать политику с бесплатным входом», — пояснил Зубакин. Он упомянул, что парк и так предоставляет свою площадку для множества бесплатных мероприятий — гастрофестивалей, концертов, общегородских событий. «Мы уверены, что Летний театр достоин того, чтобы за него заплатить. На некоторые спектакли вполне демократичные цены, эквивалентные стоимости одного аттракциона. Да, мы боимся, [что платные билеты могут отпугнуть горожан], но кажется, что это единственный выход, и больше вариантов у нас пока нет», — сообщил директор. Обновленный Летний театр в парке Маяковского впервые полноценно откроется для всех посетителей в этом году. Ожидается, что в течение всего сезона на сцену выйдут Игорь Бутман, бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов, группа Billy’s Band и другие. Подробнее о программе мероприятий — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом сезоне Летнего театра в парке Маяковского предусмотрено всего одно бесплатное мероприятие — девятичасовой поэтический марафон в честь Александра Пушкина. Политика «событий по билетам» была выбрана по двум причинам: чтобы сделать отдых екатеринбуржцев комфортным — без толп и очередей и не обесценивать работу музыкантов и актеров. Об этом на выездной пресс-конференции ТАСС заявил директор ЦПКиО Павел Зубакин. «Я искренне убежден, что любое бесплатное мероприятие в конечном счете может обесценить работу артиста. Иногда бесплатные культурные мероприятия могут привести к кликбейту, то есть регистрация произойдет за 10 минут, и совершенно непонятно, как в огороженном пространстве с ограниченным количеством мест формировать политику с бесплатным входом», — пояснил Зубакин. Он упомянул, что парк и так предоставляет свою площадку для множества бесплатных мероприятий — гастрофестивалей, концертов, общегородских событий. «Мы уверены, что Летний театр достоин того, чтобы за него заплатить. На некоторые спектакли вполне демократичные цены, эквивалентные стоимости одного аттракциона. Да, мы боимся, [что платные билеты могут отпугнуть горожан], но кажется, что это единственный выход, и больше вариантов у нас пока нет», — сообщил директор. Обновленный Летний театр в парке Маяковского впервые полноценно откроется для всех посетителей в этом году. Ожидается, что в течение всего сезона на сцену выйдут Игорь Бутман, бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов, группа Billy’s Band и другие. Подробнее о программе мероприятий — в материале URA.RU.