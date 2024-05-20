В команде Куйвашева обсуждают «предложение от Мантурова»

В команде свердловского губернатора Евгения Куйвашева вновь обсуждают его возможный переход в госкорпорацию. Такую перспективу он, по слухам, якобы недавно обсуждал с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, передал URA.RU настроения в Белом доме информированный источник.
«В правительстве обсуждают якобы поступившее Куйвашеву предложение от Мантурова. Называют [курируемый Мантуровым] Ростех», — поделился собеседник агентства. Ссылаясь на чиновничьи разговоры, он также обратил внимание на активность в заксобрании.
Ранее URA.RU в пятничной рубрике «Слухи» рассказывало, что депутатов по заданию спикера заксо Людмилы Бабушкиной обзванивают с настоятельной рекомендацией не покидать регион в ближайшее время. «На самом деле формулировка немного иная: интересуются, будут ли депутаты в Свердловской области в конце мая—начале июня», — передал информированный источник.
Он выдвинул две версии. Согласно первой, все дело в бюджетном процессе — необходимо как можно быстрее утвердить корректировку главного финансового документа («много «хвостов» с начала года»). А по второй — конспирологической — версии, может потребоваться досрочное объявление губернаторских выборов: парламент должен сделать это не менее чем за 90 дней до голосования.
Спикер заксо Людмила Бабушкина в беседе с URA.RU назвала такие обзвоны обычной практикой, которая позволяет свериться с планами депутатов. «У нас много разных планов, так что это нормальная практика», — отметила политик.
Еще один собеседник агентства подтвердил ранее опубликованную URA.RU информацию о том, что Евгений Куйвашев продолжит работу на благо Свердловской области. О чем и проинформировал недавно ближайшее окружение.
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