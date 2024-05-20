20 мая 2024
19 мая 2024

Предприятия ХМАО в два раза увеличили безопасность с помощью камер

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 74% нефтяных компаний увеличили количество камер
В ХМАО 74% нефтяных компаний увеличили количество камер Фото:

Предприятия ХМАО в два раза увеличили инвестиции в сервисы безопасности с помощью камер видеонаблюдения. Самый большой спрос наблюдается в нефтяной промышленности, сообщил URA.RU директор по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО Али Хасматулин.

«Инвестиции в сервисы безопасности со стороны предприятий региона выросли вдвое. Самый высокий рост спроса на системы видеоконтроля зафиксирован со стороны крупного бизнеса в сфере нефтяной добычи, на его долю пришлось 74% клиентов», — рассказал Хасматулин.

Второе место заняли ритейлеры (10%) и топливно-энергетические компании (10%). Еще 6% пришлось на заявки от автосалонов и охранных предприятий. Всего спрос на комплексные решения видеонаблюдения среди компаний Югры за последний год увеличился в четыре раза.

Власти ХМАО усилят защиту нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий от нападения беспилотников. Для этого будут разработаны дополнительные меры, которые помогут своевременного обнаруживать дроны и противодействия их атакам.

гра, 

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Предприятия ХМАО в два раза увеличили инвестиции в сервисы безопасности с помощью камер видеонаблюдения. Самый большой спрос наблюдается в нефтяной промышленности, сообщил URA.RU директор по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО Али Хасматулин. «Инвестиции в сервисы безопасности со стороны предприятий региона выросли вдвое. Самый высокий рост спроса на системы видеоконтроля зафиксирован со стороны крупного бизнеса в сфере нефтяной добычи, на его долю пришлось 74% клиентов», — рассказал Хасматулин. Второе место заняли ритейлеры (10%) и топливно-энергетические компании (10%). Еще 6% пришлось на заявки от автосалонов и охранных предприятий. Всего спрос на комплексные решения видеонаблюдения среди компаний Югры за последний год увеличился в четыре раза. Власти ХМАО усилят защиту нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий от нападения беспилотников. Для этого будут разработаны дополнительные меры, которые помогут своевременного обнаруживать дроны и противодействия их атакам. гра, 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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