Предприятия ХМАО в два раза увеличили безопасность с помощью камер

Предприятия ХМАО в два раза увеличили инвестиции в сервисы безопасности с помощью камер видеонаблюдения. Самый большой спрос наблюдается в нефтяной промышленности, сообщил URA.RU директор по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО Али Хасматулин.
«Инвестиции в сервисы безопасности со стороны предприятий региона выросли вдвое. Самый высокий рост спроса на системы видеоконтроля зафиксирован со стороны крупного бизнеса в сфере нефтяной добычи, на его долю пришлось 74% клиентов», — рассказал Хасматулин.
Второе место заняли ритейлеры (10%) и топливно-энергетические компании (10%). Еще 6% пришлось на заявки от автосалонов и охранных предприятий. Всего спрос на комплексные решения видеонаблюдения среди компаний Югры за последний год увеличился в четыре раза.
Власти ХМАО усилят защиту нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий от нападения беспилотников. Для этого будут разработаны дополнительные меры, которые помогут своевременного обнаруживать дроны и противодействия их атакам.
гра,
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