СБ ООН отклонил резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе

Проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе не был принят Советом безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости. Резолюция не смогла собрать необходимое количество голосов.
"За принятие резолюции проголосовали 7 стран, против высказались также 7, еще одна страна воздержалась от голосования", — говорится в материале. Для принятия резолюции необходимо было набрать 9 из 15 голосов.
Российский проект резолюции призывал страны к срочным действиям для предотвращения размещения оружия в космосе и использования силы в космическом пространстве, а также к разработке многосторонних соглашений с целью поддержания мира в космосе. Документ также подчеркивал обязательства по Договору о космосе, запрещающему размещение оружия массового поражения на орбите и небесных телах.
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