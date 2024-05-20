20 мая 2024

СБ ООН отклонил резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе

© Служба новостей «URA.RU»
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РФ предлагала не использовать космос для размещения оружия.
РФ предлагала не использовать космос для размещения оружия. Фото:

Проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе не был принят Советом безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости. Резолюция не смогла собрать необходимое количество голосов.

"За принятие резолюции проголосовали 7 стран, против высказались также 7, еще одна страна воздержалась от голосования", — говорится в материале. Для принятия резолюции необходимо было набрать 9 из 15 голосов.

Российский проект резолюции призывал страны к срочным действиям для предотвращения размещения оружия в космосе и использования силы в космическом пространстве, а также к разработке многосторонних соглашений с целью поддержания мира в космосе. Документ также подчеркивал обязательства по Договору о космосе, запрещающему размещение оружия массового поражения на орбите и небесных телах.

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Проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе не был принят Советом безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости. Резолюция не смогла собрать необходимое количество голосов. "За принятие резолюции проголосовали 7 стран, против высказались также 7, еще одна страна воздержалась от голосования", — говорится в материале. Для принятия резолюции необходимо было набрать 9 из 15 голосов. Российский проект резолюции призывал страны к срочным действиям для предотвращения размещения оружия в космосе и использования силы в космическом пространстве, а также к разработке многосторонних соглашений с целью поддержания мира в космосе. Документ также подчеркивал обязательства по Договору о космосе, запрещающему размещение оружия массового поражения на орбите и небесных телах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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