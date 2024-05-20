В Польше арестовали 9 человек из-за диверсий якобы по заказу РФ

В Польше арестовали девять человек. Они обвиняются в саботаже и диверсиях, которые, якобы, заказаны Россией. Такое заявление сделал премьер-министр республики Дональд Туск.
«На данный момент у нас девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — рассказал Туск TVN24.
Он уточнил, что речь идет о попытке поджога завода по производству красок в Вроцлаве, рядом с которым находится химический завод, диверсиях в Литве и поджоге склада IКЕА. Премьер-министр утверждает, что «они заказаны российскими службами, это было выявлено вне всяких сомнений».
Польша выделит 2,5 миллиарда долларов на усиление безопасности своих восточных границ. Проект предполагает строительство укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.
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