Польша потратит 2 млрд долларов, чтобы отгородиться от России

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Польша усилит безопасность на границе с Россией и Белоруссией
Польша усилит безопасность на границе с Россией и Белоруссией Фото:

Польша выделит 10 млрд злотых (2,5 миллиарда долларов) на усиление безопасности своих восточных границ. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

"Мы приняли решение инвестировать в нашу безопасность — прежде всего в безопасную границу на востоке — 10 млрд злотых. ... Эти работы мы уже начали", — заявил Туск, передает ТАСС. По его словам, инвестиции пойдут на строительство и модернизацию фортификационных сооружений, а проект назовут "Восточный щит". 

Туск подчеркнул, что проект предполагает строительство укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией. Также будут модернизированы существующие элементы безопасности. 

Ранее Туск сообщал, что Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Кроме того, он призвал Евросоюз помочь с финансированием фортификационных работ, поскольку это не только граница республики, но и граница Европейского союза.

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Польша выделит 10 млрд злотых (2,5 миллиарда долларов) на усиление безопасности своих восточных границ. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. "Мы приняли решение инвестировать в нашу безопасность — прежде всего в безопасную границу на востоке — 10 млрд злотых. ... Эти работы мы уже начали", — заявил Туск, передает ТАСС. По его словам, инвестиции пойдут на строительство и модернизацию фортификационных сооружений, а проект назовут "Восточный щит".  Туск подчеркнул, что проект предполагает строительство укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией. Также будут модернизированы существующие элементы безопасности.  Ранее Туск сообщал, что Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Кроме того, он призвал Евросоюз помочь с финансированием фортификационных работ, поскольку это не только граница республики, но и граница Европейского союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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