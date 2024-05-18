Польша потратит 2 млрд долларов, чтобы отгородиться от России

Польша выделит 10 млрд злотых (2,5 миллиарда долларов) на усиление безопасности своих восточных границ. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
"Мы приняли решение инвестировать в нашу безопасность — прежде всего в безопасную границу на востоке — 10 млрд злотых. ... Эти работы мы уже начали", — заявил Туск, передает ТАСС. По его словам, инвестиции пойдут на строительство и модернизацию фортификационных сооружений, а проект назовут "Восточный щит".
Туск подчеркнул, что проект предполагает строительство укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией. Также будут модернизированы существующие элементы безопасности.
Ранее Туск сообщал, что Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Кроме того, он призвал Евросоюз помочь с финансированием фортификационных работ, поскольку это не только граница республики, но и граница Европейского союза.
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