За сутки тысячи курганцев проголосовали за кандидатов на выборах в гордуму

Голосование продлится неделю Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Более 3300 жителей Кургана проголосовали за кандидатов в депутаты гордумы на электронном предварительном голосовании в первый день его проведения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Более 3300 курганцев проголосовали на электронном предварительном голосовании в первый день его проведения — 20 мая. Жители города выбирают будущих кандидатов в депутаты Курганской гордумы. Набравшие наибольшее количество голосов получают право стать кандидатами от „Единой России“ на выборах», — сообщили в telegram-канале партии.

Голосование продлится всю неделю, но зарегистрироваться избирателю необходимо до 24 мая. Голосовать можно за нескольких кандидатов сразу.

Сообщалось, что появился список претендентов от «Единой России» в гордуму. В нем 26 человек, которых согласовали власти. В список попали почти все действующие депутаты, представители оборонных заводов, бойцы СВО и директора школ.