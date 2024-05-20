20 мая 2024

За сутки тысячи курганцев проголосовали за кандидатов на выборах в гордуму

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Выборы 2024. Избирательная комиссия № 2761 в аэропорту Савино. Пермь , избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Голосование продлится неделю Фото:

Более 3300 жителей Кургана проголосовали за кандидатов в депутаты гордумы на электронном предварительном голосовании в первый день его проведения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Более 3300 курганцев проголосовали на электронном предварительном голосовании в первый день его проведения — 20 мая. Жители города выбирают будущих кандидатов в депутаты Курганской гордумы. Набравшие наибольшее количество голосов получают право стать кандидатами от „Единой России“ на выборах», — сообщили в telegram-канале партии.

Голосование продлится всю неделю, но зарегистрироваться избирателю необходимо до 24 мая. Голосовать можно за нескольких кандидатов сразу.

Сообщалось, что появился список претендентов от «Единой России» в гордуму. В нем 26 человек, которых согласовали власти. В список попали почти все действующие депутаты, представители оборонных заводов, бойцы СВО и директора школ.

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Более 3300 жителей Кургана проголосовали за кандидатов в депутаты гордумы на электронном предварительном голосовании в первый день его проведения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». «Более 3300 курганцев проголосовали на электронном предварительном голосовании в первый день его проведения — 20 мая. Жители города выбирают будущих кандидатов в депутаты Курганской гордумы. Набравшие наибольшее количество голосов получают право стать кандидатами от „Единой России“ на выборах», — сообщили в telegram-канале партии. Голосование продлится всю неделю, но зарегистрироваться избирателю необходимо до 24 мая. Голосовать можно за нескольких кандидатов сразу. Сообщалось, что появился список претендентов от «Единой России» в гордуму. В нем 26 человек, которых согласовали власти. В список попали почти все действующие депутаты, представители оборонных заводов, бойцы СВО и директора школ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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