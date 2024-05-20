Захарова сравнила США с пауком, запутавшимся в своей паутине, из-за решений МУС

Реакция США на обвинения, выдвигающиеся Международным уголовным судом (МУС) властям Израиля, похожи на ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС в отношении руководства Израиля напоминают реакцию ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что ситуация, складывающаяся на Ближнем Востоке – вина Вашингтона, а легитимизация МСУ в зависимости от обстоятельств – их «визитная карточка».
Прокурор МУС потребовал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йова Галанта соответственно. Однако Конгресс США не одобрил такой реакции. Они заявили, что применят любые меры вплоть до санкций, если МУС одобрит выдачу ордера.
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