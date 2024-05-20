Правительство РФ одобрило компенсацию за работу в праздники при увольнении

Правительство Российской Федерации одобрило поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели обязаны будут компенсировать работникам неиспользованные отгулы за труд в праздничные и выходные дни при увольнении. Данное решение было принято правкомиссией 20 мая и направлено на устранение пробелов в законодательстве, связанных с возмещением при уходе из компании, а также сроками использования отгулов.
«В России урегулируют компенсацию работы в выходные и праздники. Компании должны будут возмещать сотрудникам отгулы при увольнении, если до этого человек не успел их потратить», — пишут «Известия» ссылаясь на материалы к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности.
Поправки были разработаны Минтрудом с учетом позиции Конституционного суда и направлены на повышение защищенности трудящихся. Эксперты полагают, что нововведения помогут исключить случаи увольнения без полагающейся компенсации за труд в нерабочее время. Предполагается, что изменения вступят в силу с марта 2025 года.
Ранее правкомиссия одобрила законопроект, который подготовлен для реализации положений основных направлений налоговой политики. Предложения касаются налогового администрирования, НДФЛ и поддержки российских компаний, об этом писало URA.RU.
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