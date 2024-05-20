20 мая 2024

Правительство РФ одобрило компенсацию за работу в праздники при увольнении

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Трудоустройство. Челябинск, трудовая книжка, работа, работодатель, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор
Правительство России одобрило поправки в Трудовой кодекс Фото:

Правительство Российской Федерации одобрило поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели обязаны будут компенсировать работникам неиспользованные отгулы за труд в праздничные и выходные дни при увольнении. Данное решение было принято правкомиссией 20 мая и направлено на устранение пробелов в законодательстве, связанных с возмещением при уходе из компании, а также сроками использования отгулов.

«В России урегулируют компенсацию работы в выходные и праздники. Компании должны будут возмещать сотрудникам отгулы при увольнении, если до этого человек не успел их потратить», — пишут «Известия» ссылаясь на материалы к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности.

Поправки были разработаны Минтрудом с учетом позиции Конституционного суда и направлены на повышение защищенности трудящихся. Эксперты полагают, что нововведения помогут исключить случаи увольнения без полагающейся компенсации за труд в нерабочее время. Предполагается, что изменения вступят в силу с марта 2025 года.

Ранее правкомиссия одобрила законопроект, который подготовлен для реализации положений основных направлений налоговой политики. Предложения касаются налогового администрирования, НДФЛ и поддержки российских компаний, об этом писало URA.RU.

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Правительство Российской Федерации одобрило поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели обязаны будут компенсировать работникам неиспользованные отгулы за труд в праздничные и выходные дни при увольнении. Данное решение было принято правкомиссией 20 мая и направлено на устранение пробелов в законодательстве, связанных с возмещением при уходе из компании, а также сроками использования отгулов. «В России урегулируют компенсацию работы в выходные и праздники. Компании должны будут возмещать сотрудникам отгулы при увольнении, если до этого человек не успел их потратить», — пишут «Известия» ссылаясь на материалы к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности. Поправки были разработаны Минтрудом с учетом позиции Конституционного суда и направлены на повышение защищенности трудящихся. Эксперты полагают, что нововведения помогут исключить случаи увольнения без полагающейся компенсации за труд в нерабочее время. Предполагается, что изменения вступят в силу с марта 2025 года. Ранее правкомиссия одобрила законопроект, который подготовлен для реализации положений основных направлений налоговой политики. Предложения касаются налогового администрирования, НДФЛ и поддержки российских компаний, об этом писало URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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