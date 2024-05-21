Гросси заявил о тяжелой ситуации вокруг Запорожской АЭС

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Ситуация вокруг ЗАЭС остается очень хрупкой, сказал Рафаэль Гросси
Ситуация вокруг ЗАЭС остается очень хрупкой, сказал Рафаэль Гросси Фото:
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Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается тревожной и хрупкой. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я бы сказал, что ситуация [вокруг ЗАЭС] продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность. И у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности», — сказал Рафаэль Гросси РИА Новости.

Глава МАГАТЭ напомнил об атаках беспилотниками на ЗАЭС в апреле текущего года. В связи с этим ситуацию на электростанции он охарактеризовал как очень хрупкую.

В начале апреля ВСУ атаковали с помощью беспилотников территорию Запорожской АЭС. Из-за ударов пострадали трое сотрудников предприятия. Тем не менее в МАГАТЭ не стали признавать причастность Киева к инциденту. Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что таким образом международная организация пытается обелить украинскую армию, передает Life

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Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается тревожной и хрупкой. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я бы сказал, что ситуация [вокруг ЗАЭС] продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность. И у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности», — сказал Рафаэль Гросси РИА Новости. Глава МАГАТЭ напомнил об атаках беспилотниками на ЗАЭС в апреле текущего года. В связи с этим ситуацию на электростанции он охарактеризовал как очень хрупкую. В начале апреля ВСУ атаковали с помощью беспилотников территорию Запорожской АЭС. Из-за ударов пострадали трое сотрудников предприятия. Тем не менее в МАГАТЭ не стали признавать причастность Киева к инциденту. Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что таким образом международная организация пытается обелить украинскую армию, передает Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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