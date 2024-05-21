Гросси заявил о тяжелой ситуации вокруг Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается тревожной и хрупкой. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я бы сказал, что ситуация [вокруг ЗАЭС] продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность. И у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности», — сказал Рафаэль Гросси РИА Новости.
Глава МАГАТЭ напомнил об атаках беспилотниками на ЗАЭС в апреле текущего года. В связи с этим ситуацию на электростанции он охарактеризовал как очень хрупкую.
В начале апреля ВСУ атаковали с помощью беспилотников территорию Запорожской АЭС. Из-за ударов пострадали трое сотрудников предприятия. Тем не менее в МАГАТЭ не стали признавать причастность Киева к инциденту. Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что таким образом международная организация пытается обелить украинскую армию, передает Life.
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