В Харькове прогремел взрыв

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
В Харькове рано утром прогремел взрыв. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
«Утро в Харькове начинается со звука взрыва», — сообщил Терехов. Заявление опубликовано в его личном telegram-канале. Все утро в Харьковской, Кировоградской и Черкасских областях Украины объявлена воздушная тревога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.