В Харькове прогремел взрыв

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога Фото:

В Харькове рано утром прогремел взрыв. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

«Утро в Харькове начинается со звука взрыва», — сообщил Терехов. Заявление опубликовано в его личном telegram-канале. Все утро в Харьковской, Кировоградской и Черкасских областях Украины объявлена воздушная тревога.

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В Харькове рано утром прогремел взрыв. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. «Утро в Харькове начинается со звука взрыва», — сообщил Терехов. Заявление опубликовано в его личном telegram-канале. Все утро в Харьковской, Кировоградской и Черкасских областях Украины объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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