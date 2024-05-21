Сунак объявил «день позора» в Британии из-за заражения тысяч пациентов ВИЧ

В Великобритании 20 мая объявили «днем позора». Такое решение принял премьер-министр страны Риши Сунак после скандала с переливанием крови с ВИЧ тысячам пациентов в 1970-1980-х годах.
В Британии опубликовали доклад по итогам расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови. «Это день позора для британского государства. Сегодняшний доклад свидетельствует о многолетнем моральном падении, лежащем в основе нашей национальной жизни», — сказал Риши Сунак. Его слова опубликованы на сайте британского правительства.
В 1970-1980-х годах пациентам, большая часть которых страдала гемофилией, вводили препарат фактора свертывания крови VIII. Его производили в США, а донорами нередко становились заключенные или наркоманы. Их кровь не проверяли на ВИЧ или гепатит до 1991 года, из-за чего 30 тысяч граждан были заражены. Также три тысячи умерли, сообщил Сунак со ссылкой на доклад.
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