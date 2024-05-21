Глава МИД Ирана погиб вместе с Раиси из-за одного фатального решения

Изначально глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан совместно с другими государственными представителями не должен был лететь на одном самолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Только в последний момент было принято решение посадить их вместе с иранским лидером, которое стало для них фатальным. Об этом пишут авторы турецкой газеты Turkiye.
"В последний момент в список пассажиров вертолета были включены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и другие лица. Они изначально должны были лететь в Иран из провинции Восточный Азербайджан на втором вертолете", — пишут турецкие журналисты, ссылаясь на свои источники.
Днем 19 мая вертолет с Раиси на борту потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан. По одной из основных версий, к трагедии привели плохие погодные условия, в частности — плотный туман.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.