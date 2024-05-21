Глава МИД Ирана погиб вместе с Раиси из-за одного фатального решения

Turkiye: глава МИД Ирана Абдоллахиан должен был лететь на другом вертолете
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Среди погибших при крушении вертолета с иранским президентом - министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Среди погибших при крушении вертолета с иранским президентом - министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Изначально глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан совместно с другими государственными представителями не должен был лететь на одном самолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Только в последний момент было принято решение посадить их вместе с иранским лидером, которое стало для них фатальным. Об этом пишут авторы турецкой газеты Turkiye. 

"В последний момент в список пассажиров вертолета были включены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и другие лица. Они изначально должны были лететь в Иран из провинции Восточный Азербайджан на втором вертолете", — пишут турецкие журналисты, ссылаясь на свои источники.

Днем 19 мая вертолет с Раиси на борту потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан. По одной из основных версий, к трагедии привели плохие погодные условия, в частности — плотный туман.

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Изначально глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан совместно с другими государственными представителями не должен был лететь на одном самолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Только в последний момент было принято решение посадить их вместе с иранским лидером, которое стало для них фатальным. Об этом пишут авторы турецкой газеты Turkiye.  "В последний момент в список пассажиров вертолета были включены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и другие лица. Они изначально должны были лететь в Иран из провинции Восточный Азербайджан на втором вертолете", — пишут турецкие журналисты, ссылаясь на свои источники. Днем 19 мая вертолет с Раиси на борту потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан. По одной из основных версий, к трагедии привели плохие погодные условия, в частности — плотный туман.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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