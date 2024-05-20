20 мая 2024

Задержание главного свердловского борца с коррупцией проводили москвичи

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Официального подтверждения о задержании Андрея Дьякова пока нет Фото:

Задержанием начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова могли заниматься силовики из Москвы, сообщил источник URA.RU. Официальных подтверждений пока нет.

«По Дьякову могли работать московские оперативники ФСБ или СКР», — кратко пояснил собеседник агентства. Что именно вменяется статусному офицеру, неизвестно. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не поступало.

О возможном задержании полковника стало известно утром 21 мая. Полновесным начальником УЭБиПК Дьяков стал лишь в январе текущего года. До этого полгода руководил управлением с приставкой врио.

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Задержанием начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова могли заниматься силовики из Москвы, сообщил источник URA.RU. Официальных подтверждений пока нет. «По Дьякову могли работать московские оперативники ФСБ или СКР», — кратко пояснил собеседник агентства. Что именно вменяется статусному офицеру, неизвестно. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не поступало. О возможном задержании полковника стало известно утром 21 мая. Полновесным начальником УЭБиПК Дьяков стал лишь в январе текущего года. До этого полгода руководил управлением с приставкой врио.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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