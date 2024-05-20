Задержание главного свердловского борца с коррупцией проводили москвичи

Задержанием начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова могли заниматься силовики из Москвы, сообщил источник URA.RU. Официальных подтверждений пока нет.
«По Дьякову могли работать московские оперативники ФСБ или СКР», — кратко пояснил собеседник агентства. Что именно вменяется статусному офицеру, неизвестно. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не поступало.
О возможном задержании полковника стало известно утром 21 мая. Полновесным начальником УЭБиПК Дьяков стал лишь в январе текущего года. До этого полгода руководил управлением с приставкой врио.
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