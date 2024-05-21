В Екатеринбурге создают новое информагентство

21 мая 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Прямо сейчас в новую структуру набирают штат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ В ближайшее время в Екатеринбурге запустится новое информагентство, ориентированное на освещение жизни города и региона. Об этом URA.RU рассказал источник в медиатусовке. «Сейчас набирают сотрудников. Возглавит проект Александр Кириллов (бывший шеф-редактор URA.RU и ЕАН, а ныне телеграмер — прим. ред.). А спонсировать будет крупный бизнес-альянс», — поделился собеседник. Название нового СМИ пока неизвестно. В разговоре с агентством Кириллов заявил, что слышал подобные слухи. «[Но] не готов ничего сказать», — кратко прокомментировал он. Кириллов покинул ЕАН в сентябре 2023 года, в агентстве он проработал шесть с половиной лет. В URA.RU Кириллов работал в 2013—2016 годах, а до этого трудился в департаменте информполитики региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время в Екатеринбурге запустится новое информагентство, ориентированное на освещение жизни города и региона. Об этом URA.RU рассказал источник в медиатусовке. «Сейчас набирают сотрудников. Возглавит проект Александр Кириллов (бывший шеф-редактор URA.RU и ЕАН, а ныне телеграмер — прим. ред.). А спонсировать будет крупный бизнес-альянс», — поделился собеседник. Название нового СМИ пока неизвестно. В разговоре с агентством Кириллов заявил, что слышал подобные слухи. «[Но] не готов ничего сказать», — кратко прокомментировал он. Кириллов покинул ЕАН в сентябре 2023 года, в агентстве он проработал шесть с половиной лет. В URA.RU Кириллов работал в 2013—2016 годах, а до этого трудился в департаменте информполитики региона.