Президент Украины Владимир Зеленский кричит на своих генералов из-за страха того, что они сильно приукрашивают ситуацию ВСУ на фронте. Об этом написали в газете The Economist.
«Официальные украинские версии, рисующие радужную картину, не помогают успокоить нервы [президента]. <…> Правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным, предполагает, что Зеленский уже почувствовал, что, возможно, не узнает всей правды. — По крайней мере, так он кричит своим генералам», — передает издание.
Также офицер украинского спецназа Денис Ярославский заявил, что Зеленского военное руководство ВСУ «держит Зеленского в теплой ванне». Он считает, что украинскому президенту нужно самому внимательно следить за ситуацией на фронте.
Ранее украинский военнопленный максим Попков заявил, что командование ВСУ скрывает реальные потери армии на фронте. Он уточнил, что также не разглашается число дезертиров в рядах сил Киева.
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