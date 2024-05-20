20 мая 2024

В ХМАО залило динопарк из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Топиарные динозавры в парке Пыть-Яха оказались в воде
Топиарные динозавры в парке Пыть-Яха оказались в воде Фото:

Фигуры динозавров в топиарном парке Пыть-Яха (ХМАО) оказались в воде из-за весеннего паводка. Об этом журналисту URA.RU сообщила местная жительница.

"Вода поднимается. Недавно посетили динопарк и удивились — почти все фигуры рептилий оказались в воде. Даже красиво, будто так и задумано", — рассказала югорчанка. 

В соцсети "ВКонтакте" администрация парка поделилась атмосферными фотографиями с фигурами динозавров, стоящими в озере. Повредит ли влага топиарное покрытие объектов — неизвестно. На звонок журналиста агентства руководитель парка не ответила.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила масштабы паводка в регионе из-за ледохода. На данный момент режим повышенной готовности введен в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганском районе.

Топиарные фигуры динозавров в воде
Топиарные фигуры динозавров в воде
Фото:

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Фигуры динозавров в топиарном парке Пыть-Яха (ХМАО) оказались в воде из-за весеннего паводка. Об этом журналисту URA.RU сообщила местная жительница. "Вода поднимается. Недавно посетили динопарк и удивились — почти все фигуры рептилий оказались в воде. Даже красиво, будто так и задумано", — рассказала югорчанка.  В соцсети "ВКонтакте" администрация парка поделилась атмосферными фотографиями с фигурами динозавров, стоящими в озере. Повредит ли влага топиарное покрытие объектов — неизвестно. На звонок журналиста агентства руководитель парка не ответила. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила масштабы паводка в регионе из-за ледохода. На данный момент режим повышенной готовности введен в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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