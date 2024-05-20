В ХМАО залило динопарк из-за паводка

Фигуры динозавров в топиарном парке Пыть-Яха (ХМАО) оказались в воде из-за весеннего паводка. Об этом журналисту URA.RU сообщила местная жительница.
"Вода поднимается. Недавно посетили динопарк и удивились — почти все фигуры рептилий оказались в воде. Даже красиво, будто так и задумано", — рассказала югорчанка.
В соцсети "ВКонтакте" администрация парка поделилась атмосферными фотографиями с фигурами динозавров, стоящими в озере. Повредит ли влага топиарное покрытие объектов — неизвестно. На звонок журналиста агентства руководитель парка не ответила.
Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила масштабы паводка в регионе из-за ледохода. На данный момент режим повышенной готовности введен в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганском районе.
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