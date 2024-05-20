В Тюмени возле ТЦ «Вояж» упали два столба, один из них насквозь пробил автомобиль Lada. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД России по региону. Ранее сообщалось, что из-за аварии на улице Мориса Тереза образовалась многокилометровая пробка.
«Предварительно, на грузовике перевозили павильон „Фрукты“, задев трос. Из-за этого упали два столба. Один столб пробил насквозь „Ладу Гранта“, ехавшую в сторону центра города», — сообщили в Госавтоинспекции.
Отмечается, что еще три машины повреждены. Водитель авто, которое протаранил столб, не пострадала. Тюменцев просят объезжать место аварии до ликвидации последствий ДТП.
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В Тюмени возле ТЦ «Вояж» упали два столба, один из них насквозь пробил автомобиль Lada. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД России по региону. Ранее сообщалось, что из-за аварии на улице Мориса Тереза образовалась многокилометровая пробка. «Предварительно, на грузовике перевозили павильон „Фрукты“, задев трос. Из-за этого упали два столба. Один столб пробил насквозь „Ладу Гранта“, ехавшую в сторону центра города», — сообщили в Госавтоинспекции. Отмечается, что еще три машины повреждены. Водитель авто, которое протаранил столб, не пострадала. Тюменцев просят объезжать место аварии до ликвидации последствий ДТП.