В Кремле объяснили, почему Зеленский «впал в истерику» перед Западом

Песков: ВСУ ведут бесчеловечные обстрелы в приграничных районах РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что ВСУ прибегают к атакам гражданских объектов из-за неудач на фронте Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский и другие представители киевского режима в последнее время часто впадают в истерику перед Западом из-за неудач ВСУ на фронте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что из-за этого они ведут бесчеловечные обстрелы в приграничных регионах РФ.

«Различные представители киевского режима и сам Зеленский делают в последние дни много заявлений, иногда скатываясь в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах… Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Также представитель Кремля отметил отсутствие ритмичности с поставками западного вооружения Киеву. Из-за всех неудач украинские власти прибегают к обстрелам гражданских объектов, заключил пресс-атташе.

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Украинский лидер Владимир Зеленский и другие представители киевского режима в последнее время часто впадают в истерику перед Западом из-за неудач ВСУ на фронте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что из-за этого они ведут бесчеловечные обстрелы в приграничных регионах РФ. «Различные представители киевского режима и сам Зеленский делают в последние дни много заявлений, иногда скатываясь в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах… Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля отметил отсутствие ритмичности с поставками западного вооружения Киеву. Из-за всех неудач украинские власти прибегают к обстрелам гражданских объектов, заключил пресс-атташе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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