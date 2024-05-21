В Кремле объяснили, почему Зеленский «впал в истерику» перед Западом

Украинский лидер Владимир Зеленский и другие представители киевского режима в последнее время часто впадают в истерику перед Западом из-за неудач ВСУ на фронте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что из-за этого они ведут бесчеловечные обстрелы в приграничных регионах РФ.
«Различные представители киевского режима и сам Зеленский делают в последние дни много заявлений, иногда скатываясь в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах… Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Также представитель Кремля отметил отсутствие ритмичности с поставками западного вооружения Киеву. Из-за всех неудач украинские власти прибегают к обстрелам гражданских объектов, заключил пресс-атташе.
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