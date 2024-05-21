Компания «Уралхим» представила премьер-министру Михаилу Мишустину свой проект «цифровой двойник агронома», который не слышал премьера, но пообщался с его первым заместителем Денисом Мантуровым. Информацию с места событий — конференции ЦИПР — передает корреспондент URA.RU.
«Помогите, пожалуйста, Денису Валентиновичу Мантурову», — обратился Мишустин к роботу-агроному Ивану Полевому. Робот не отреагировал на слова Мишустина, но ответил на вопрос первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, сколько калийных удобрений необходимо для выращивания кукурузы на одном гектаре земли.
Ранее URA.RU сообщало, что глава правительства принял участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая 21 мая открылась в Нижнем Новгороде. В ходе пленарной сессии Мишустин сделал ряд важных заявлений о будущем российской IT-отрасли.
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