Главные заявления Мишустина на конференции ЦИПР о цифровом будущем России

21 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Мишустин посетил конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» 21 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России наблюдается рост инвестиций в цифровые технологии, с их помощью обрабатывающая промышленность страны показала «хорошие результаты», но главное задачей правительства по развитию IT-отрасли остается технологический суверенитет и бесперебойная работа российских предприятий. Такие заявления сделал глава правительства Михаил Мишустин 21 мая на конференции «ЦИПР», его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. «Глава нашего государства утвердил новые национальные цели развития, одна из них определена как цифровая трансформация государственного управления, что очень важно экономики и социальной сферы. Добиться этого можно за счет широкого применения „больших данных“, искусственного интеллекта, „интернета вещей“ (развитие маркетплейсов — прим. URA.RU) и многих других технологических решений», — заявил Мишустин. Глава правительства отметил, что управление ресурсами в сфере IT важная для государства задача, рассказав о главных успехах и целях отрасли. В цифровые сервисы бизнес вкладывает триллионы Новость по теме Мишустину представили инновационные станции 5G-связи В России наблюдается рост инвестиций в цифровые технологии, достигший более 4 трлн рублей за последние четыре года, с увеличением средств на IT-инфраструктуру и программные продукты. Это отражает осознание бизнесом важности инноваций, отметил глава кабмина, особенно в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства и транспорта. «Конечно, все это говорит о том, что бизнес отлично понимает важность применения инноваций в своей деятельности», — подчеркнул Мишустин. Цель — удвоить темпы инвестиций в IT Правительство планирует удвоить темпы инвестиций в IT относительно ВВП. Обрабатывающая промышленность показывает хорошие результаты, с 94% организаций, увеличивающих или сохраняющих IT-бюджеты. Самыми востребованными являются программы управления бизнес-процессами и производством, а также системы цифрового проектирования. Поддержка IT-отрасли продолжится Правительство обеспечивает поддержку IT-сектору для гарантии бесперебойной работы предприятий и защиты инфраструктуры, включая налоговые льготы и преференции для сотрудников. В общей сложности, бизнес от государства получил гранты на сумму 180 млрд рублей. Продажи российского ПО увеличились, особенно в энергетике и нефтегазовой отрасли, и ожидается, что к декабрю больше половины компаний будут использовать отечественный софт. В России появился институт «цифровых атташе» Новость по теме Мишустин введет льготы для IT-компаний «Сегодня в России создаются абсолютно конкурентоспособные передовые решения. Правительство формирует условия для их выхода на зарубежные рынки, продолжает работу службы так называемых „цифровых атташе“. Я напомню, это сотрудники наших торговых представительств России в иностранных государствах. Они оказывают поддержку нашим it-компаниям в экспортной деятельности», — рассказал Мишустин. В заключении Мишустин отметил, что российские IT-решения продолжают быть востребованными у бизнеса. Все предложения участников конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде будут рассмотрены и по возможности учтены правительством при разработки нового нацпроекта «Экономика данных». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России наблюдается рост инвестиций в цифровые технологии, с их помощью обрабатывающая промышленность страны показала «хорошие результаты», но главное задачей правительства по развитию IT-отрасли остается технологический суверенитет и бесперебойная работа российских предприятий. Такие заявления сделал глава правительства Михаил Мишустин 21 мая на конференции «ЦИПР», его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. «Глава нашего государства утвердил новые национальные цели развития, одна из них определена как цифровая трансформация государственного управления, что очень важно экономики и социальной сферы. Добиться этого можно за счет широкого применения „больших данных“, искусственного интеллекта, „интернета вещей“ (развитие маркетплейсов — прим. URA.RU) и многих других технологических решений», — заявил Мишустин. Глава правительства отметил, что управление ресурсами в сфере IT важная для государства задача, рассказав о главных успехах и целях отрасли. В России наблюдается рост инвестиций в цифровые технологии, достигший более 4 трлн рублей за последние четыре года, с увеличением средств на IT-инфраструктуру и программные продукты. Это отражает осознание бизнесом важности инноваций, отметил глава кабмина, особенно в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства и транспорта. «Конечно, все это говорит о том, что бизнес отлично понимает важность применения инноваций в своей деятельности», — подчеркнул Мишустин. Правительство планирует удвоить темпы инвестиций в IT относительно ВВП. Обрабатывающая промышленность показывает хорошие результаты, с 94% организаций, увеличивающих или сохраняющих IT-бюджеты. Самыми востребованными являются программы управления бизнес-процессами и производством, а также системы цифрового проектирования. Правительство обеспечивает поддержку IT-сектору для гарантии бесперебойной работы предприятий и защиты инфраструктуры, включая налоговые льготы и преференции для сотрудников. В общей сложности, бизнес от государства получил гранты на сумму 180 млрд рублей. Продажи российского ПО увеличились, особенно в энергетике и нефтегазовой отрасли, и ожидается, что к декабрю больше половины компаний будут использовать отечественный софт. «Сегодня в России создаются абсолютно конкурентоспособные передовые решения. Правительство формирует условия для их выхода на зарубежные рынки, продолжает работу службы так называемых „цифровых атташе“. Я напомню, это сотрудники наших торговых представительств России в иностранных государствах. Они оказывают поддержку нашим it-компаниям в экспортной деятельности», — рассказал Мишустин. В заключении Мишустин отметил, что российские IT-решения продолжают быть востребованными у бизнеса. Все предложения участников конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде будут рассмотрены и по возможности учтены правительством при разработки нового нацпроекта «Экономика данных».