Главные заявления Мишустина на конференции ЦИПР о цифровом будущем России

В России наблюдается рост инвестиций в цифровые технологии, с их помощью обрабатывающая промышленность страны показала «хорошие результаты», но главное задачей правительства по развитию IT-отрасли остается технологический суверенитет и бесперебойная работа российских предприятий. Такие заявления сделал глава правительства Михаил Мишустин 21 мая на конференции «ЦИПР», его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Глава нашего государства утвердил новые национальные цели развития, одна из них определена как цифровая трансформация государственного управления, что очень важно экономики и социальной сферы. Добиться этого можно за счет широкого применения „больших данных“, искусственного интеллекта, „интернета вещей“ (развитие маркетплейсов — прим. URA.RU) и многих других технологических решений», — заявил Мишустин. Глава правительства отметил, что управление ресурсами в сфере IT важная для государства задача, рассказав о главных успехах и целях отрасли.
В цифровые сервисы бизнес вкладывает триллионы
В России наблюдается рост инвестиций в цифровые технологии, достигший более 4 трлн рублей за последние четыре года, с увеличением средств на IT-инфраструктуру и программные продукты. Это отражает осознание бизнесом важности инноваций, отметил глава кабмина, особенно в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства и транспорта. «Конечно, все это говорит о том, что бизнес отлично понимает важность применения инноваций в своей деятельности», — подчеркнул Мишустин.
Цель — удвоить темпы инвестиций в IT
Правительство планирует удвоить темпы инвестиций в IT относительно ВВП. Обрабатывающая промышленность показывает хорошие результаты, с 94% организаций, увеличивающих или сохраняющих IT-бюджеты. Самыми востребованными являются программы управления бизнес-процессами и производством, а также системы цифрового проектирования.
Поддержка IT-отрасли продолжится
Правительство обеспечивает поддержку IT-сектору для гарантии бесперебойной работы предприятий и защиты инфраструктуры, включая налоговые льготы и преференции для сотрудников. В общей сложности, бизнес от государства получил гранты на сумму 180 млрд рублей. Продажи российского ПО увеличились, особенно в энергетике и нефтегазовой отрасли, и ожидается, что к декабрю больше половины компаний будут использовать отечественный софт.
В России появился институт «цифровых атташе»
«Сегодня в России создаются абсолютно конкурентоспособные передовые решения. Правительство формирует условия для их выхода на зарубежные рынки, продолжает работу службы так называемых „цифровых атташе“. Я напомню, это сотрудники наших торговых представительств России в иностранных государствах. Они оказывают поддержку нашим it-компаниям в экспортной деятельности», — рассказал Мишустин.
В заключении Мишустин отметил, что российские IT-решения продолжают быть востребованными у бизнеса. Все предложения участников конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде будут рассмотрены и по возможности учтены правительством при разработки нового нацпроекта «Экономика данных».
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