Мишустин готовится к новой космической гонке

Развитию самодостаточной экономики России помогут лазерные технологии, которые нашли свое применение и на производстве, и в освоении космоса. Такие мысли URA.RU озвучили эксперты, следившие за ходом правительственного совещания под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Сарове 20 мая. Фотоника, по их мнению, поможет достичь еще одной цели, поставленной перед страной президентом.
В начале своего визита в Нижегородскую область Мишустин посетил Национальный центр развития физики и математики филиала МГУ в Сарове. Там на организованной “Росатомом” выставке ему продемонстрировали разработки в области фотоники – науки, занимающейся оптическими сигналами — лазерами, дальномерами — и областью их применения в производственных процессах.
Фотоника, как отметил Мишустин, переходя от выставки к совещанию с участниками правительственной делегации и учеными, занимает важную нишу в вопросах развития технологического суверенитета страны, а также решает новые цели национального развития, перечисленные в майском указе президента. Среди таких целей глава правительства назвал беспилотники, медицинские разработки, искусственный интеллект и космические разработки.
“Сейчас спрос на программы для фотоники только растет. Поэтому нужно в первую очередь определить комплекс действий, которые направлены на увеличение этого перспективного сектора. Здесь очень важно объединить усилия промышленников, разработчиков, научного сообщества”, – заявил Мишустин.
Разработка новых нацпроектов, поддержка на их основе собственных производств станков, электроники и телекоммуникационных приборов должна принести ощутимые результаты. Среди них – войти в десятку мировых лидеров по производству фотоники.
Лазеры входят в число тех инноваций, которые будут определять будущее научно-технического прогресса и экономики, рассказал URA.RU эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Дальнейшее развитие таких технологий и повышение доли российских разработок на внутреннем и внешнем рынках, по его мнению, обещает значительную прибыль разработчикам и экономике в целом.
"Россия, таким образом, стремится к развитию устойчивой и самодостаточной национальной экономики, поскольку лазерный луч – это инструмент, который открывает безграничные возможности в обработке материалов и передаче информации. В экономике и технике на данном этапе научно-технической революции дальнейшее развитие без собственных технологий его применения невозможно", – уверен собеседник агентства.
Тем не менее, эксперт выражает опасение по поводу чрезмерной ориентации на экспорт. "Нам необходимо сосредоточиться на укреплении внутренней экономики, опираясь на отрасли, которые делают её эффективной и конкурентоспособной. Экспорт должен быть результатом удовлетворения внутренних потребностей, а не самоцелью", – подчеркнул Беляев.
Среди новейших направлений в лазерных технологиях именно космическая отрасль обладает наибольшим потенциалом, считает доктор физико-математических наук из НИУ ВШЭ Натан Эйсмонт. Особенно актуальным, отметил ученый, это становится при учете возможности использования мощных источников ядерной энергии, таких как ядерные реакторы на борту космических аппаратов. Это способствует достижению еще одной цели, которую перед страной поставил президент, – освоению космоса и пилотируемых космических аппаратов.
“Применение Россией фотонных технологий и лазеров в космосе не только открывает новые горизонты для научных открытий, но и представляет собой реальное направление для практической проверки разработок и внедрения передовых технологий”, — рассказал Эйсмонт.
Ученый пояснил: одной из таких технологий являются лазерные дальномеры, которые уже давно зарекомендовали себя как надежный инструмент для измерения расстояний с высокой степенью точности. “Они обеспечивают точность измерений до сантиметра, что критически важно не только для измерения высоты, но и для картографирования рельефа и точного определения параметров орбиты космических объектов”, — пояснил физик. Фотоны также могут использоваться и для создания “боевых лазеров” для защиты кораблей от столкновения с мелкими астероидами, отметил в заключении Эйсмонт.
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