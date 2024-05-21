Мишустин введет льготы для IT-компаний

21 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поручил ввести новые льготы для IT-организаций на закупку необходимого оборудования Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо производить конкурентоспособное программное обеспечение. В настоящий момент уже многие предприятия серьезно заинтересованы использовать передовые отечественные разработки. Именно поэтому в стране надо стимулировать IT-специалистов, в том числе и путем предоставления им кредитов по льготной ставке. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Предоставим дополнительные стимулы организациям, которые отдадут предпочтение нашим российским разработкам, ну и, соответственно, кредитов по льготной ставке на проведение соответствующих закупок. Это даст им больше ресурсов для развития», — подчеркнул Мишустин во время выступления на девятой международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Трансляция проводится на сайте ЦИПР-2024. По словам Мишустина, финансовый вопрос все еще остается для IT-специалистов тем барьером, который мешает развивать и продвигать новые отечественные продукты в сфере ПО. Михаил Мишустин ранее акцентировал внимание на необходимости развития технологий в стране. В числе этого премьер-министр поставил задачи по развитию и внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизни. Среди них, например, здравоохранение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России необходимо производить конкурентоспособное программное обеспечение. В настоящий момент уже многие предприятия серьезно заинтересованы использовать передовые отечественные разработки. Именно поэтому в стране надо стимулировать IT-специалистов, в том числе и путем предоставления им кредитов по льготной ставке. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Предоставим дополнительные стимулы организациям, которые отдадут предпочтение нашим российским разработкам, ну и, соответственно, кредитов по льготной ставке на проведение соответствующих закупок. Это даст им больше ресурсов для развития», — подчеркнул Мишустин во время выступления на девятой международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Трансляция проводится на сайте ЦИПР-2024. По словам Мишустина, финансовый вопрос все еще остается для IT-специалистов тем барьером, который мешает развивать и продвигать новые отечественные продукты в сфере ПО. Михаил Мишустин ранее акцентировал внимание на необходимости развития технологий в стране. В числе этого премьер-министр поставил задачи по развитию и внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизни. Среди них, например, здравоохранение.