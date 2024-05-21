Уральца, лишившего дома внучку-инвалида ради беженки из ДНР, проверят психиатры

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Врачи оценят и дадут экспертное заключение психическому состоянию Николая Медведева Фото:

Екатеринбуржца Николая Медведева, который лишил свою внучку-инвалида доли в квартире ради беженки из Донбасса, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказала дочь 71-летнего пенсионера Людмила.

«Суд выдал определение о назначении отцу судебно-психиатрической экспертизы. Он с таким решением не согласен и, насколько мне известно, подаст апелляционную жалобу. Я, конечно, переживаю, но надеюсь, что экспертиза будет проведена», — поделилась Людмила.

Конфликт вокруг однокомнатной квартиры на улице Седова, 55, разгорелся после смерти супруги Николая Медведева. Спустя короткое время мужчина заселил к себе беженку из ДНР Елену, а впоследствии через суд лишил свою внучку-инвалида доли в жилье. Дочь пенсионера считает, что на такое решение отца повлияла новая супруга. Теперь Людмила хочет отстоять право своей дочери на квадратные метры в суде.

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Екатеринбуржца Николая Медведева, который лишил свою внучку-инвалида доли в квартире ради беженки из Донбасса, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказала дочь 71-летнего пенсионера Людмила. «Суд выдал определение о назначении отцу судебно-психиатрической экспертизы. Он с таким решением не согласен и, насколько мне известно, подаст апелляционную жалобу. Я, конечно, переживаю, но надеюсь, что экспертиза будет проведена», — поделилась Людмила. Конфликт вокруг однокомнатной квартиры на улице Седова, 55, разгорелся после смерти супруги Николая Медведева. Спустя короткое время мужчина заселил к себе беженку из ДНР Елену, а впоследствии через суд лишил свою внучку-инвалида доли в жилье. Дочь пенсионера считает, что на такое решение отца повлияла новая супруга. Теперь Людмила хочет отстоять право своей дочери на квадратные метры в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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