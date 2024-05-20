Свердловчанин выгнал из дома внучку-инвалида ради беженки из ДНР

А после лишил ребенка наследства

20 мая 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Восьмилетнюю Марию, у которой аутизм, дедушка оставил без наследства через суд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбуржец Николай Медведев лишил свою десятилетнюю внучку-инвалида доли в однокомнатной квартире на улице Седова, 55. Чтобы жить там с беженкой из Донбасса. Дочь 71-летнего пенсионера Людмила пыталась образумить отца, но безуспешно. Женщина обратилась в суд. Подробности — в материале URA.RU. Николай и Татьяна Медведевы поженились в 1972 году. У супругов родилось трое детей: две дочери и сын. Людмила вспоминает, что отношения родителей казались ей идеалом, на который она хотела равняться, создавая собственную семью. «Жили мы в достатке, всего хватало, но переизбытка не было», — вспоминает она. Медведевы поженились в 1972 году и прожили в браке 45 лет (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Семейная идиллия оборвалась в 2017 году. Николай подал на развод — в его жизни появилась другая женщина, отношения с ней у него начались в 2016-м. «Я впала в депрессию. Мама посвятила всю жизнь семье, а папа сказал, что влюбился». Татьяна, несмотря на боль и разочарование, не стала препятствовать разводу. При этом переживала его тяжело. В 2020 году начались проблемы со здоровьем, и она скончалась от обширного инсульта. Людмила надеялась, что трагедия сплотит семью и что отец окажет поддержку своим детям в этот трудный момент. Однако этого не произошло. «Он горевал недолго и добрых слов о маме толком не сказал». Спустя полгода после смерти матери Людмила, ее сестра и брат, как положено по закону, вступили в наследство и разделили материнскую долю в квартире на равные части. Почти год Николай не общался с ними, но в середине 2021 года неожиданно начал проявлять интерес к жизни своих детей и внуков. «Мы были, конечно, все рады и удивлены одновременно». Мужчина пытался наладить отношения с детьми, но, по словам дочери Людмилы, из корыстных побуждений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Если честно, то я даже начала искать подход к новой супруге папы, — вспоминает Людмила. — Решила для себя, что мамы нет, а винить в разводе только одну женщину неправильно. Все-таки это был выбор отца. Так и начали мы потихоньку общаться. Периодически я ловила себя на мысли, что новая избранница — очень хитрая и коварная женщина. Но я старалась гнать от себя эти мысли. Как показало время, надо было прислушаться к своему внутреннему голосу». В середине 2021 года Людмила случайно узнала от родных, что они подарили свои доли в квартире отцу. «Оказывается, после смерти матери отец наседал на брата и сестру». Конфликт в семье обострился. Николай предложил, чтобы долю передала и Людмила. «Мы с ним поругались. Тогда он пригрозил судом». Людмила к тому моменту свою часть квартиры оформила на дочь (то есть внучку Николая), страдающую аутизмом. На здоровье внучки Николай, по словам женщины, не обратил внимания. Статья по теме В Екатеринбурге вдову ветерана войны сын избивает ради квартиры «Со временем папа перестал со мной говорить. Вместо него общалась новая жена — Елена, которая как-то в телефонном разговоре заявила о своих правах на имущество». В 2021 году суд встал на сторону Николая, Людмиле с дочерью пришлось съехать. «Тогда я окончательно поняла, что отец вычеркнул нас всех из своей жизни. А в судебную систему я и вовсе перестала верить». Людмила решила разузнать про Елену. Оказалось, что она находилась в России с просроченными документами. «Ей 57, она приехала на Урал из ДНР». По ее словам, Елена не имеет детей, работы и пенсии, а ее единственные родственники перебрались на Западную Украину после начала специальной военной операции. Людмила опасается, что 71-летний отец может под влиянием супруги совершить необдуманные поступки. «Я не удивлюсь, если он подарит ей квартиру, а потом она выставит его на улицу. И куда он пойдет? Конечно, к своим детям». Николай получил доли в квартире от сына и дочери (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Людмила проиграла все суды, но продолжает искать пути защиты прав своей дочери. Она настаивает на дополнительной проверке психического состояния своего отца и пристального внимания к действиям его новой супруги со стороны правоохранительных органов. «Я думаю, что мой отец не понимает, что творит». Сам Николай Медведев отказался говорить с корреспондентом. Его супруга Елена в телефонном разговоре заявила, что дочери был предложен компромисс в виде мирового соглашения, но Людмила отказалась подписывать документ. После этого женщина попросила не беспокоить их семью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Николай Медведев лишил свою десятилетнюю внучку-инвалида доли в однокомнатной квартире на улице Седова, 55. Чтобы жить там с беженкой из Донбасса. Дочь 71-летнего пенсионера Людмила пыталась образумить отца, но безуспешно. Женщина обратилась в суд. Подробности — в материале URA.RU. Николай и Татьяна Медведевы поженились в 1972 году. У супругов родилось трое детей: две дочери и сын. Людмила вспоминает, что отношения родителей казались ей идеалом, на который она хотела равняться, создавая собственную семью. «Жили мы в достатке, всего хватало, но переизбытка не было», — вспоминает она. Семейная идиллия оборвалась в 2017 году. Николай подал на развод — в его жизни появилась другая женщина, отношения с ней у него начались в 2016-м. «Я впала в депрессию. Мама посвятила всю жизнь семье, а папа сказал, что влюбился». Татьяна, несмотря на боль и разочарование, не стала препятствовать разводу. При этом переживала его тяжело. В 2020 году начались проблемы со здоровьем, и она скончалась от обширного инсульта. Людмила надеялась, что трагедия сплотит семью и что отец окажет поддержку своим детям в этот трудный момент. Однако этого не произошло. «Он горевал недолго и добрых слов о маме толком не сказал». Спустя полгода после смерти матери Людмила, ее сестра и брат, как положено по закону, вступили в наследство и разделили материнскую долю в квартире на равные части. Почти год Николай не общался с ними, но в середине 2021 года неожиданно начал проявлять интерес к жизни своих детей и внуков. «Мы были, конечно, все рады и удивлены одновременно». «Если честно, то я даже начала искать подход к новой супруге папы, — вспоминает Людмила. — Решила для себя, что мамы нет, а винить в разводе только одну женщину неправильно. Все-таки это был выбор отца. Так и начали мы потихоньку общаться. Периодически я ловила себя на мысли, что новая избранница — очень хитрая и коварная женщина. Но я старалась гнать от себя эти мысли. Как показало время, надо было прислушаться к своему внутреннему голосу». В середине 2021 года Людмила случайно узнала от родных, что они подарили свои доли в квартире отцу. «Оказывается, после смерти матери отец наседал на брата и сестру». Конфликт в семье обострился. Николай предложил, чтобы долю передала и Людмила. «Мы с ним поругались. Тогда он пригрозил судом». Людмила к тому моменту свою часть квартиры оформила на дочь (то есть внучку Николая), страдающую аутизмом. На здоровье внучки Николай, по словам женщины, не обратил внимания. «Со временем папа перестал со мной говорить. Вместо него общалась новая жена — Елена, которая как-то в телефонном разговоре заявила о своих правах на имущество». В 2021 году суд встал на сторону Николая, Людмиле с дочерью пришлось съехать. «Тогда я окончательно поняла, что отец вычеркнул нас всех из своей жизни. А в судебную систему я и вовсе перестала верить». Людмила решила разузнать про Елену. Оказалось, что она находилась в России с просроченными документами. «Ей 57, она приехала на Урал из ДНР». По ее словам, Елена не имеет детей, работы и пенсии, а ее единственные родственники перебрались на Западную Украину после начала специальной военной операции. Людмила опасается, что 71-летний отец может под влиянием супруги совершить необдуманные поступки. «Я не удивлюсь, если он подарит ей квартиру, а потом она выставит его на улицу. И куда он пойдет? Конечно, к своим детям». Людмила проиграла все суды, но продолжает искать пути защиты прав своей дочери. Она настаивает на дополнительной проверке психического состояния своего отца и пристального внимания к действиям его новой супруги со стороны правоохранительных органов. «Я думаю, что мой отец не понимает, что творит». Сам Николай Медведев отказался говорить с корреспондентом. Его супруга Елена в телефонном разговоре заявила, что дочери был предложен компромисс в виде мирового соглашения, но Людмила отказалась подписывать документ. После этого женщина попросила не беспокоить их семью.