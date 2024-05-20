Технику из аэропорта Кольцово, на которого наехал самолет, ампутируют ногу

21 мая 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел еще 19 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Технику, на которого наехал самолет в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», собираются ампутировать ногу. Вторую конечность ему попытаются спасти, если получится, рассказали его коллеги. «Доктора сказали, что одну ногу ему ампутируют, а вторую попытаются спасти, если получится», — цитирует знакомых пострадавших telegram-канал «Авиаторщина». По словам очевидцев, все случилось, когда техник стоял спиной к носовой стойке самолета А320. Он начал отсоединять кабель от самолетного переговорного устройства для связи с экипажем, пилоты же, получив разрешение на руление, включили фары и начали движение без разрешающего сигнала от выпускающего техника. Эксперты заявляют, что они таким образом нарушили регламент. Ранее источник URA.RU сообщал, что сотрудник аэропорта получил тяжелые травмы — множественные переломы ноги и размозжение мягких тканей. Он находится сейчас в больнице №36. Инцидент произошел 19 мая ранним утром в Кольцово во время выруливания со стоянки воздушного судна, направлявшегося в Бишкек. Каким-то образом выпускающий техник оказался рядом с бортом и получил травму ноги. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Экипаж самолета от работы отстранили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Технику, на которого наехал самолет в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», собираются ампутировать ногу. Вторую конечность ему попытаются спасти, если получится, рассказали его коллеги. «Доктора сказали, что одну ногу ему ампутируют, а вторую попытаются спасти, если получится», — цитирует знакомых пострадавших telegram-канал «Авиаторщина». По словам очевидцев, все случилось, когда техник стоял спиной к носовой стойке самолета А320. Он начал отсоединять кабель от самолетного переговорного устройства для связи с экипажем, пилоты же, получив разрешение на руление, включили фары и начали движение без разрешающего сигнала от выпускающего техника. Эксперты заявляют, что они таким образом нарушили регламент. Ранее источник URA.RU сообщал, что сотрудник аэропорта получил тяжелые травмы — множественные переломы ноги и размозжение мягких тканей. Он находится сейчас в больнице №36. Инцидент произошел 19 мая ранним утром в Кольцово во время выруливания со стоянки воздушного судна, направлявшегося в Бишкек. Каким-то образом выпускающий техник оказался рядом с бортом и получил травму ноги. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Экипаж самолета от работы отстранили.