Технику из аэропорта Кольцово, на которого наехал самолет, ампутируют ногу

Технику, на которого наехал самолет в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», собираются ампутировать ногу. Вторую конечность ему попытаются спасти, если получится, рассказали его коллеги.
«Доктора сказали, что одну ногу ему ампутируют, а вторую попытаются спасти, если получится», — цитирует знакомых пострадавших telegram-канал «Авиаторщина». По словам очевидцев, все случилось, когда техник стоял спиной к носовой стойке самолета А320. Он начал отсоединять кабель от самолетного переговорного устройства для связи с экипажем, пилоты же, получив разрешение на руление, включили фары и начали движение без разрешающего сигнала от выпускающего техника. Эксперты заявляют, что они таким образом нарушили регламент.
Ранее источник URA.RU сообщал, что сотрудник аэропорта получил тяжелые травмы — множественные переломы ноги и размозжение мягких тканей. Он находится сейчас в больнице №36.
Инцидент произошел 19 мая ранним утром в Кольцово во время выруливания со стоянки воздушного судна, направлявшегося в Бишкек. Каким-то образом выпускающий техник оказался рядом с бортом и получил травму ноги. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Экипаж самолета от работы отстранили.
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