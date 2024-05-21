Крупное СМИ распустило офис в Екатеринбурге

В Екатеринбурге распустили офис интернет-издания «Октагон»

21 мая 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

В «Октагоне» пояснили, что журналисты работают в гибридном формате — из дома или в офисе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ В Екатеринбурге распустили офис запущенного в 2020 году интернет-издания «Октагон». Остались только редактор и райтер, наполняющий новостями ленту. О возможном сокращении штата URA.RU рассказал один из бывших сотрудников. Другой источник поделился, что, по его данным, в Екатеринбурге «осталось только начальство». При этом шеф-редактор Алена Ласкутова пояснила: «Тексты журналистов, которые с нами сейчас работают, появляются на сайте. Где эти журналисты работают — в офисе, дома или еще где-то, наверное, это наши внутренние дела редакции. Со времен ковида, не знаю, как у вас, но у многих наших коллег формат работы стал полностью гибридным. И работники к офису не привязаны совершенно». На сайте «Октагона» указаны имена 44 человек (включая административный персонал). Среди них есть штатные, внештатные и заграничные журналисты: 12 обозревателей и шесть корреспондентов. «Октагон» появился на базе закрытого интернет-СМИ Bombus. Замах был на полноценное федеральное СМИ со штаб-квартирой в Екатеринбурге. В прошлом году появилась информация о задержании по делу о клевете главного редактора Игоря Рябова (на деле велось только дознание) и обозревателя Марии Гайко. Затем с сайта издания пропала информация про политолога Сергея Михеева — главу набсовета, который в разгар скандала заявил, что в действительности якобы не имеет отношения к коллективу. Позднее один из свидетелей интриги пояснял, что увольнения Михеева в действительности не было: он якобы просто публично дистанцировался от проекта, чтобы сохранить возможность привлекать финансирование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге распустили офис запущенного в 2020 году интернет-издания «Октагон». Остались только редактор и райтер, наполняющий новостями ленту. О возможном сокращении штата URA.RU рассказал один из бывших сотрудников. Другой источник поделился, что, по его данным, в Екатеринбурге «осталось только начальство». При этом шеф-редактор Алена Ласкутова пояснила: «Тексты журналистов, которые с нами сейчас работают, появляются на сайте. Где эти журналисты работают — в офисе, дома или еще где-то, наверное, это наши внутренние дела редакции. Со времен ковида, не знаю, как у вас, но у многих наших коллег формат работы стал полностью гибридным. И работники к офису не привязаны совершенно». На сайте «Октагона» указаны имена 44 человек (включая административный персонал). Среди них есть штатные, внештатные и заграничные журналисты: 12 обозревателей и шесть корреспондентов. «Октагон» появился на базе закрытого интернет-СМИ Bombus. Замах был на полноценное федеральное СМИ со штаб-квартирой в Екатеринбурге. В прошлом году появилась информация о задержании по делу о клевете главного редактора Игоря Рябова (на деле велось только дознание) и обозревателя Марии Гайко. Затем с сайта издания пропала информация про политолога Сергея Михеева — главу набсовета, который в разгар скандала заявил, что в действительности якобы не имеет отношения к коллективу. Позднее один из свидетелей интриги пояснял, что увольнения Михеева в действительности не было: он якобы просто публично дистанцировался от проекта, чтобы сохранить возможность привлекать финансирование.