В Челябинской области у владельцев изъяли заросшую синяком землю

21 мая 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Собственники остались без участка, заросшего сорняками и деревьями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чебаркульском районе (Челябинская область) у трех владельцев изъяли заросший синяком, березами, соснами и другой растительностью земельный участок. Как URA.RU 21 мая сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, площадь объекта составила 46,4 га. «Участок не использовался по назначению более трех лет, в результате чего он зарос древесной и сорной растительностью. На пашни есть поросль сосны с березой от полуметра и выше, синяк обыкновенный, чертополох, полынь, вьюнок, ковыль и другие растения», — заявили в управлении. По информации Россельхознадзора, по итогам проверок 2022—2023 годов владельцы участка неоднократно получали предупреждения и предписания об устранении нарушений земельного законодательства, однако требования не были выполнены. Участок зарос, и качество пашни ухудшилось. Ранее владельцы данного участка уже привлекались к административной ответственности за нарушения земельного законодательства. Несмотря на назначенные штрафы, нарушения так и не были исправлены. В регионе перешли к процедуре ускоренного изъятия земель. Теперь, чтобы лишиться недвижимости, вместо трех фиксаций нарушений достаточно одной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркульском районе (Челябинская область) у трех владельцев изъяли заросший синяком, березами, соснами и другой растительностью земельный участок. Как URA.RU 21 мая сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, площадь объекта составила 46,4 га. «Участок не использовался по назначению более трех лет, в результате чего он зарос древесной и сорной растительностью. На пашни есть поросль сосны с березой от полуметра и выше, синяк обыкновенный, чертополох, полынь, вьюнок, ковыль и другие растения», — заявили в управлении. По информации Россельхознадзора, по итогам проверок 2022—2023 годов владельцы участка неоднократно получали предупреждения и предписания об устранении нарушений земельного законодательства, однако требования не были выполнены. Участок зарос, и качество пашни ухудшилось. Ранее владельцы данного участка уже привлекались к административной ответственности за нарушения земельного законодательства. Несмотря на назначенные штрафы, нарушения так и не были исправлены. В регионе перешли к процедуре ускоренного изъятия земель. Теперь, чтобы лишиться недвижимости, вместо трех фиксаций нарушений достаточно одной.