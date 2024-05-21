В Челябинской области у владельцев изъяли заросшую синяком землю

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Собственники остались без участка, заросшего сорняками и деревьями Фото:

В Чебаркульском районе (Челябинская область) у трех владельцев изъяли заросший синяком, березами, соснами и другой растительностью земельный участок. Как URA.RU 21 мая сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, площадь объекта составила 46,4 га.

«Участок не использовался по назначению более трех лет, в результате чего он зарос древесной и сорной растительностью. На пашни есть поросль сосны с березой от полуметра и выше, синяк обыкновенный, чертополох, полынь, вьюнок, ковыль и другие растения», — заявили в управлении.

По информации Россельхознадзора, по итогам проверок 2022—2023 годов владельцы участка неоднократно получали предупреждения и предписания об устранении нарушений земельного законодательства, однако требования не были выполнены. Участок зарос, и качество пашни ухудшилось.

Ранее владельцы данного участка уже привлекались к административной ответственности за нарушения земельного законодательства. Несмотря на назначенные штрафы, нарушения так и не были исправлены.

В регионе перешли к процедуре ускоренного изъятия земель. Теперь, чтобы лишиться недвижимости, вместо трех фиксаций нарушений достаточно одной.

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В Чебаркульском районе (Челябинская область) у трех владельцев изъяли заросший синяком, березами, соснами и другой растительностью земельный участок. Как URA.RU 21 мая сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, площадь объекта составила 46,4 га. «Участок не использовался по назначению более трех лет, в результате чего он зарос древесной и сорной растительностью. На пашни есть поросль сосны с березой от полуметра и выше, синяк обыкновенный, чертополох, полынь, вьюнок, ковыль и другие растения», — заявили в управлении. По информации Россельхознадзора, по итогам проверок 2022—2023 годов владельцы участка неоднократно получали предупреждения и предписания об устранении нарушений земельного законодательства, однако требования не были выполнены. Участок зарос, и качество пашни ухудшилось. Ранее владельцы данного участка уже привлекались к административной ответственности за нарушения земельного законодательства. Несмотря на назначенные штрафы, нарушения так и не были исправлены. В регионе перешли к процедуре ускоренного изъятия земель. Теперь, чтобы лишиться недвижимости, вместо трех фиксаций нарушений достаточно одной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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