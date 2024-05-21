В Челябинске готовятся ввести карантин из-за вспышки бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная больница. Курган , областная больница, зона карантина
В Тракторозаводском районе Челябинска планируется ввести карантин по бешенству Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска 21 мая было подтверждено бешенство у непривитого домашнего кота. На территории района планируется ввести карантин. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин.

«21 мая лабораторно подтверждено бешенство у кота. Животное содержалось по улице Самохина в Тракторозаводском районе Челябинска. Кот не был вакцинирован против бешенства и находился на самовыгуле», — уточнил Новопашин.

Новопашин добавил, что с начала года это уже пятый случай бешенства, зафиксированный в Челябинске. Ранее заболевание было выявлено в Советском, Курчатовском и Тракторозаводском районах. Среди заболевших одна собака и уже четвертый случай у кошек. При этом за весь минувший год было зарегистрировано всего пять случаев этого смертельного заболевания.

Ранее специалисты Челябинской ветстанции приглашали владельцев животных для проведения бесплатной вакцинации питомцев в рамках месячника профилактики бешенства. Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции в различных районах города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тракторозаводском районе Челябинска 21 мая было подтверждено бешенство у непривитого домашнего кота. На территории района планируется ввести карантин. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «21 мая лабораторно подтверждено бешенство у кота. Животное содержалось по улице Самохина в Тракторозаводском районе Челябинска. Кот не был вакцинирован против бешенства и находился на самовыгуле», — уточнил Новопашин. Новопашин добавил, что с начала года это уже пятый случай бешенства, зафиксированный в Челябинске. Ранее заболевание было выявлено в Советском, Курчатовском и Тракторозаводском районах. Среди заболевших одна собака и уже четвертый случай у кошек. При этом за весь минувший год было зарегистрировано всего пять случаев этого смертельного заболевания. Ранее специалисты Челябинской ветстанции приглашали владельцев животных для проведения бесплатной вакцинации питомцев в рамках месячника профилактики бешенства. Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции в различных районах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...