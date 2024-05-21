В Челябинске готовятся ввести карантин из-за вспышки бешенства

21 мая 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

В Тракторозаводском районе Челябинска планируется ввести карантин по бешенству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска 21 мая было подтверждено бешенство у непривитого домашнего кота. На территории района планируется ввести карантин. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «21 мая лабораторно подтверждено бешенство у кота. Животное содержалось по улице Самохина в Тракторозаводском районе Челябинска. Кот не был вакцинирован против бешенства и находился на самовыгуле», — уточнил Новопашин. Новопашин добавил, что с начала года это уже пятый случай бешенства, зафиксированный в Челябинске. Ранее заболевание было выявлено в Советском, Курчатовском и Тракторозаводском районах. Среди заболевших одна собака и уже четвертый случай у кошек. При этом за весь минувший год было зарегистрировано всего пять случаев этого смертельного заболевания. Ранее специалисты Челябинской ветстанции приглашали владельцев животных для проведения бесплатной вакцинации питомцев в рамках месячника профилактики бешенства. Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции в различных районах города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тракторозаводском районе Челябинска 21 мая было подтверждено бешенство у непривитого домашнего кота. На территории района планируется ввести карантин. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «21 мая лабораторно подтверждено бешенство у кота. Животное содержалось по улице Самохина в Тракторозаводском районе Челябинска. Кот не был вакцинирован против бешенства и находился на самовыгуле», — уточнил Новопашин. Новопашин добавил, что с начала года это уже пятый случай бешенства, зафиксированный в Челябинске. Ранее заболевание было выявлено в Советском, Курчатовском и Тракторозаводском районах. Среди заболевших одна собака и уже четвертый случай у кошек. При этом за весь минувший год было зарегистрировано всего пять случаев этого смертельного заболевания. Ранее специалисты Челябинской ветстанции приглашали владельцев животных для проведения бесплатной вакцинации питомцев в рамках месячника профилактики бешенства. Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции в различных районах города.