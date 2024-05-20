20 мая 2024

Последний звонок в ЯНАО пройдет без алкоголя

В день проведения последних звонков в ЯНАО запретят продавать алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Сухой закон будет действовать на последних звонках (архивное фото)
Сухой закон будет действовать на последних звонках (архивное фото) Фото:

В дни проведения последних звонков на Ямале запретят продавать алкогольную продукцию. Об этом URA.RU рассказали представители муниципалитетов ЯНАО.

«Запрет на продажу алкоголя будет действовать в день проведения последнего звонка, 25 мая, на территории Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска», - сообщили агентству. В ряде городов и населенных пунктов Ямала «сухой закон» заработает также 24 мая.

Последний звонок пройдет в ЯНАО 24 и 25 мая. Выпускные вечера в округе запланированы на 20 июня в Новом Уренгое, 21 июня в Салехарде и 23 июня в Ноябрьске.

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В дни проведения последних звонков на Ямале запретят продавать алкогольную продукцию. Об этом URA.RU рассказали представители муниципалитетов ЯНАО. «Запрет на продажу алкоголя будет действовать в день проведения последнего звонка, 25 мая, на территории Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска», - сообщили агентству. В ряде городов и населенных пунктов Ямала «сухой закон» заработает также 24 мая. Последний звонок пройдет в ЯНАО 24 и 25 мая. Выпускные вечера в округе запланированы на 20 июня в Новом Уренгое, 21 июня в Салехарде и 23 июня в Ноябрьске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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