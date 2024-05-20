Последний звонок в ЯНАО пройдет без алкоголя

Сухой закон будет действовать на последних звонках (архивное фото)
В дни проведения последних звонков на Ямале запретят продавать алкогольную продукцию. Об этом URA.RU рассказали представители муниципалитетов ЯНАО.
«Запрет на продажу алкоголя будет действовать в день проведения последнего звонка, 25 мая, на территории Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска», - сообщили агентству. В ряде городов и населенных пунктов Ямала «сухой закон» заработает также 24 мая.
Последний звонок пройдет в ЯНАО 24 и 25 мая. Выпускные вечера в округе запланированы на 20 июня в Новом Уренгое, 21 июня в Салехарде и 23 июня в Ноябрьске.
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