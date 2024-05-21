Жителям Челябинской области начали отключать газ при отсутствии договоров

21 мая 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Челябинцам отключают газ при отсутствии договоров на обслуживание оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Кунашак Челябинской области отключили газ в многоквартирном доме из-за отсутствия договоров на внутриквартирное и внутридомовое обслуживание оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск». «Из 24 квартир указанного дома договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования заключили только четыре собственника. Кроме того, совет собственников до настоящего момента не назначил полномочного представителя для обращения в специализированную организацию для заключения договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования», — уточнили в пресс-службе организации. Жители этого дома рассказали, что уже восемь дней живут без газоснабжения. Они заявляют, что после отключения газоснабжения все собственники оперативно заключили договоры, однако газ им так и не подключили. В компании отметили, что «Газпром газораспределение Челябинск» в установленные Правилами №410 сроки — за 40 дней — направил информацию о зафиксированном нарушении в зоне своей ответственности главе Кунашакского района, поставщику газа — ООО «Новатэк-Челябинск», в ГУ «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области», а также уведомил о необходимости устранения нарушения собственников квартир. Специалисты организации добавили, что заключить договор об обслуживании внутриквартирного оборудования можно по электронной почте, в личном кабинете или при личном приеме в офисе компании. Газоснабжение будет возобновлено после полного устранения всех нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что в Чебаркуле многодетной семье будет восстановлена подача газа после того, как управляющая компания и все собственники заключат договоры на обслуживание. На момент отключения из 35 квартир указанного дома договор на ТО ВКГО не заключил 21 собственник газового оборудования, а также управляющая компания, которая четыре года назад в одностороннем порядке расторгла договор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Кунашак Челябинской области отключили газ в многоквартирном доме из-за отсутствия договоров на внутриквартирное и внутридомовое обслуживание оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск». «Из 24 квартир указанного дома договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования заключили только четыре собственника. Кроме того, совет собственников до настоящего момента не назначил полномочного представителя для обращения в специализированную организацию для заключения договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования», — уточнили в пресс-службе организации. Жители этого дома рассказали, что уже восемь дней живут без газоснабжения. Они заявляют, что после отключения газоснабжения все собственники оперативно заключили договоры, однако газ им так и не подключили. В компании отметили, что «Газпром газораспределение Челябинск» в установленные Правилами №410 сроки — за 40 дней — направил информацию о зафиксированном нарушении в зоне своей ответственности главе Кунашакского района, поставщику газа — ООО «Новатэк-Челябинск», в ГУ «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области», а также уведомил о необходимости устранения нарушения собственников квартир. Специалисты организации добавили, что заключить договор об обслуживании внутриквартирного оборудования можно по электронной почте, в личном кабинете или при личном приеме в офисе компании. Газоснабжение будет возобновлено после полного устранения всех нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что в Чебаркуле многодетной семье будет восстановлена подача газа после того, как управляющая компания и все собственники заключат договоры на обслуживание. На момент отключения из 35 квартир указанного дома договор на ТО ВКГО не заключил 21 собственник газового оборудования, а также управляющая компания, которая четыре года назад в одностороннем порядке расторгла договор.