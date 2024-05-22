Украина лишилась статуса правового государства из-за Зеленского

Политолог Коваленко: на Украине больше не смогут принимать законы и соглашения

22 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Зеленский пытается доказать законность своей власти, сказал Роман Коваленко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина теряет статус правового государства, а также возможность принимать какие-либо внутренние законы и международные соглашения из-за истечения 20 мая президентского срока Владимира Зеленского. Об этом заявил в разговоре с URA.RU юрист, председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Роман Коваленко. «Полномочия президента истекли 20 мая 2024 года. Зеленский лишается тех президентских обязанностей, которыми его наделяет Конституция. С этого момента он становится просто гражданином Украины. Никакие военные положения не могут продлить его полномочия. Украина впадает в этап беззаконного существования, поскольку законотворческая процедура на Украине предполагает, что Верховная Рада принимает законопроект, голосует за него, и законом он становится только после того, как его подпишет президент. Без его подписи это сделать невозможно. Украина лишилась статуса правового государства. Они сами себя загнали в ситуацию, когда становятся просто каким-то окологосударственным образованием, неправовым, которое не может принимать легитимные законы», — сказал Роман Коваленко. Новость по теме Зачем офис Зеленского обратился в Конституционный суд Украины Именно поэтому на Украине принимали закон о мобилизации в экстренном порядке, продолжил эксперт. «Он вступил в силу. Закон в очень пожарном режиме принимали, там было очень много поправок. Им нужно было успеть. Потому что они сами прекрасно понимают, что с 20-го числа карета превращается в тыкву, а Зеленский становится просроченным. Теперь все, что он будет подписывать, будет нелегитимно», — отметил кандидат экономических наук. По его словам, у Зеленского был шанс легализоваться, но он его не использовал. «В Конституции Украины предусмотрено, что при введении военного положения невозможны выборы в Верховную Раду. Таким же путем хотели проскочить и с президентом. Однако Конституция не предусматривает возможности продления полномочий президента при военном положении. Он хотя бы создал себе какую-то легитимную подоплеку в виде разъяснения Конституционного суда. В связи с тем, что там большинство судей — ставленники бывшего президента Украины Петра Порошенко, они, естественно, будут делать это не в пользу Зеленского. Когда глава государства подает письмо в Конституционный суд, он должен быть уверен, что получит положительный или нейтральный ответ. Ситуацию прощупали и поняли, что этого ждать не стоит. Теперь Зеленский собирает утверждения всяких надгосударственных органов, которые не имеют никакого отношения ни к Конституции, ни к ее толкованию», — подчеркнул юрист. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту действующего президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы в стране отменили. Украинский президент Владимир Зеленский будет доказывать свою легитимность с помощью диктатуры и жестоких мер, которые приведут страну к еще большему внутреннему кризису, сообщил экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. В ООН заявили, что продолжают считать Зеленского главой государства даже после истечения срока. Поэтому на мирных переговорах его будут воспринимать законным представителем страны. Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Китае подчеркнул, что законный статус Зеленского имеет значение для РФ, так как судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина теряет статус правового государства, а также возможность принимать какие-либо внутренние законы и международные соглашения из-за истечения 20 мая президентского срока Владимира Зеленского. Об этом заявил в разговоре с URA.RU юрист, председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Роман Коваленко. «Полномочия президента истекли 20 мая 2024 года. Зеленский лишается тех президентских обязанностей, которыми его наделяет Конституция. С этого момента он становится просто гражданином Украины. Никакие военные положения не могут продлить его полномочия. Украина впадает в этап беззаконного существования, поскольку законотворческая процедура на Украине предполагает, что Верховная Рада принимает законопроект, голосует за него, и законом он становится только после того, как его подпишет президент. Без его подписи это сделать невозможно. Украина лишилась статуса правового государства. Они сами себя загнали в ситуацию, когда становятся просто каким-то окологосударственным образованием, неправовым, которое не может принимать легитимные законы», — сказал Роман Коваленко. Именно поэтому на Украине принимали закон о мобилизации в экстренном порядке, продолжил эксперт. «Он вступил в силу. Закон в очень пожарном режиме принимали, там было очень много поправок. Им нужно было успеть. Потому что они сами прекрасно понимают, что с 20-го числа карета превращается в тыкву, а Зеленский становится просроченным. Теперь все, что он будет подписывать, будет нелегитимно», — отметил кандидат экономических наук. По его словам, у Зеленского был шанс легализоваться, но он его не использовал. «В Конституции Украины предусмотрено, что при введении военного положения невозможны выборы в Верховную Раду. Таким же путем хотели проскочить и с президентом. Однако Конституция не предусматривает возможности продления полномочий президента при военном положении. Он хотя бы создал себе какую-то легитимную подоплеку в виде разъяснения Конституционного суда. В связи с тем, что там большинство судей — ставленники бывшего президента Украины Петра Порошенко, они, естественно, будут делать это не в пользу Зеленского. Когда глава государства подает письмо в Конституционный суд, он должен быть уверен, что получит положительный или нейтральный ответ. Ситуацию прощупали и поняли, что этого ждать не стоит. Теперь Зеленский собирает утверждения всяких надгосударственных органов, которые не имеют никакого отношения ни к Конституции, ни к ее толкованию», — подчеркнул юрист. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту действующего президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы в стране отменили. Украинский президент Владимир Зеленский будет доказывать свою легитимность с помощью диктатуры и жестоких мер, которые приведут страну к еще большему внутреннему кризису, сообщил экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. В ООН заявили, что продолжают считать Зеленского главой государства даже после истечения срока. Поэтому на мирных переговорах его будут воспринимать законным представителем страны. Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Китае подчеркнул, что законный статус Зеленского имеет значение для РФ, так как судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.