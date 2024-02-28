Зачем офис Зеленского обратился в Конституционный суд Украины

Политологи: офис президента Украины хочет оправдать продление срока Зеленского

29 февраля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Правление Владимира Зеленского под вопросом, несмотря на решение Конституционного суда Украины, сказал Роман Коваленко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд Украины, чтобы оправдать президентство действующего лидера страны после окончания его полномочий 20 мая 2024 года. Об этом в беседе с URA.RU сообщил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, автор исследований по международным экономическим отношениям, «цветным революциям», кандидат экономических наук Александр Дудчак. «Офис украинского президента Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд, потому что это слишком резонансная тема. Широко обсуждается тема — законна будет у Зеленского власть или нет, должен он был проводить выборы или нет. Поэтому решили поставить точку и предъявить общественности решение Конституционного суда. Это делается, чтобы от них отстали и не предъявляли претензии», — сказал Александр Дудчак. Новость по теме Экс-премьер Украины раскрыл, когда Зеленский утратит легитимность При этом власть Зеленского все равно останется под угрозой, отметил политолог. «Пока Зеленский остается. Но, судя по процессу, очень напоминающему предвыборную кампанию, есть влиятельные силы за рубежом и варианты по замене действующего президента. Для этого не обязательно проводить выборы. Есть множество различных альтернативных вариантов, и, судя по выражению лица Зеленского, и по состоянию здоровья, он о них знает. Он подозревает, что такое может быть», — подчеркнул эксперт. Пока текущая ситуация на Украине играет на руку бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. «Он как консерва. Его отложили на полочку. Надо будет, его достанут и все вспомнят. Тем более сейчас обстановка на фронтах для Украины не самая лучшая. Это работает на имидж Залужного. Может начаться продвигаться мысль, что при нем все было нормально, но Зеленский начал вмешиваться в руководство армии, минуя главкома, и все посыпалось», — добавил собеседник агентства. Юрист, кандидат экономических наук, председатель исполнительного комитета международного Движения «Другая Украина» Роман Коваленко не уверен, что Конституционный суд примет необходимое Зеленскому решение. «Там достаточно сложная ситуация. Не хватает несколько судей. Если говорить о политических моментах, то большинство из них было назначено при правлении Петра Порошенко (президент Украины с 2014 по 2019 год, — прим. URA.RU). Поэтому, я думаю, что они будут настроены в сторону того, что хочет Зеленский», — объяснил эксперт. По его словам, президент Украины пытается отсрочить свою отставку и незаконно узурпировать власть. «Конституция — это основной закон, который обладает нормами прямого действия. Все остальные законы, как бы ни складывалась ситуация, должны четко соответствовать Конституции. Те, что регулируют правовое положение и выборы, не соответствуют Конституции. Согласно основному закону, полномочия президента заканчиваются в последнее воскресенье пятого года правления. То, что Зеленский затягивает, обращается в Конституционный суд и уклоняется от выборов, является узурпацией власти и попыткой изменить конституционный строй. Это статья 109 Уголовного кодекса Украины», — продолжил собеседник URA.RU. Поскольку выборы президента на Украине в 2024 году не проводят из-за военного положения, власть не должна оставаться у Зеленского, добавил юрист. «Единственный правовой путь в этой ситуации — это передача власти председателю Верховной Рады, который может, согласно Конституции, исполнять полномочия президента и Верховного Главнокомандующего до проведения выборов», — заключил Коваленко. Офис украинского президента Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд страны. Они хотят уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов во время военного положения. Второй вопрос касается законности полномочий главы после истечения пятилетнего срока его пребывания на должности. Военное положение на Украине введено с 24 февраля 2022 года. Произошло это на фоне начала Россией СВО. В феврале 2024 года Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая 2024 года. Согласно статье 10 закона страны «О правовом режиме военного положения», в этот период полномочия президента не могут быть прекращены. Касается это также Верховной Рады, Кабинета Министров, Национального банка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и так далее. Согласно статье 11, в случае окончания срока полномочий в этот период, президент остается у власти до назначения нового главы Украины, которого избрать можно только после отмены в стране военного положения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд Украины, чтобы оправдать президентство действующего лидера страны после окончания его полномочий 20 мая 2024 года. Об этом в беседе с URA.RU сообщил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, автор исследований по международным экономическим отношениям, «цветным революциям», кандидат экономических наук Александр Дудчак. «Офис украинского президента Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд, потому что это слишком резонансная тема. Широко обсуждается тема — законна будет у Зеленского власть или нет, должен он был проводить выборы или нет. Поэтому решили поставить точку и предъявить общественности решение Конституционного суда. Это делается, чтобы от них отстали и не предъявляли претензии», — сказал Александр Дудчак. При этом власть Зеленского все равно останется под угрозой, отметил политолог. «Пока Зеленский остается. Но, судя по процессу, очень напоминающему предвыборную кампанию, есть влиятельные силы за рубежом и варианты по замене действующего президента. Для этого не обязательно проводить выборы. Есть множество различных альтернативных вариантов, и, судя по выражению лица Зеленского, и по состоянию здоровья, он о них знает. Он подозревает, что такое может быть», — подчеркнул эксперт. Пока текущая ситуация на Украине играет на руку бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. «Он как консерва. Его отложили на полочку. Надо будет, его достанут и все вспомнят. Тем более сейчас обстановка на фронтах для Украины не самая лучшая. Это работает на имидж Залужного. Может начаться продвигаться мысль, что при нем все было нормально, но Зеленский начал вмешиваться в руководство армии, минуя главкома, и все посыпалось», — добавил собеседник агентства. Юрист, кандидат экономических наук, председатель исполнительного комитета международного Движения «Другая Украина» Роман Коваленко не уверен, что Конституционный суд примет необходимое Зеленскому решение. «Там достаточно сложная ситуация. Не хватает несколько судей. Если говорить о политических моментах, то большинство из них было назначено при правлении Петра Порошенко (президент Украины с 2014 по 2019 год, — прим. URA.RU). Поэтому, я думаю, что они будут настроены в сторону того, что хочет Зеленский», — объяснил эксперт. По его словам, президент Украины пытается отсрочить свою отставку и незаконно узурпировать власть. «Конституция — это основной закон, который обладает нормами прямого действия. Все остальные законы, как бы ни складывалась ситуация, должны четко соответствовать Конституции. Те, что регулируют правовое положение и выборы, не соответствуют Конституции. Согласно основному закону, полномочия президента заканчиваются в последнее воскресенье пятого года правления. То, что Зеленский затягивает, обращается в Конституционный суд и уклоняется от выборов, является узурпацией власти и попыткой изменить конституционный строй. Это статья 109 Уголовного кодекса Украины», — продолжил собеседник URA.RU. Офис украинского президента Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд страны. Они хотят уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов во время военного положения. Второй вопрос касается законности полномочий главы после истечения пятилетнего срока его пребывания на должности. Военное положение на Украине введено с 24 февраля 2022 года. Произошло это на фоне начала Россией СВО. В феврале 2024 года Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая 2024 года. Согласно статье 10 закона страны «О правовом режиме военного положения», в этот период полномочия президента не могут быть прекращены. Касается это также Верховной Рады, Кабинета Министров, Национального банка, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и так далее. Согласно статье 11, в случае окончания срока полномочий в этот период, президент остается у власти до назначения нового главы Украины, которого избрать можно только после отмены в стране военного положения.