Экс-депутат Рады Олейник раскрыл, что ждет Украину после окончания президентского срока Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский докажет свою легитимность жестокостью

20 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Разговоры о нелегитимности Зеленского идут на Украине и за ее пределами, заявил Владимир Олейник Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский президент Владимир Зеленский будет доказывать свою легитимность (20 мая 2024 года истекает срок правления) с помощью диктатуры и жестоких мер, которые приведут страну к еще большему внутреннему кризису. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. «Зеленский не идет на выборы и не передает полномочия в соответствии с Конституцией Украины председателю парламента. Значит будет доказывать свою легитимность жесткостью. Сомнения в законности его власти есть на Украине и за пределами страны. Отсюда понятно, что он будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», — сообщил Владимир Олейник. Новость по теме Бывший депутат Рады назвал два сценария снятия с должности Зеленского По словам собеседника, перед Зеленским стоит задача не снизить рейтинг действующего президента США Джо Байдена. «[Госсекретарь США Энтони] Блинкен приезжал на Украину в мае и сказал, что надо удержать ситуацию до выборов президента Америки. Потому что если Украина проиграет, это будет не просто личное поражение Байдена, а проигрыш для всех демократов. Все будут задавать вопрос, который и так есть в повестке „Вы зачем туда пошли и где наши деньги?“. Сейчас Байден все делает, чтобы вообще Украина не звучала в избирательной повестке», — отметил Олейник. Экс-депутат Верховной Рады также сказал, что оставшиеся украинцы уже устраивают забастовки в связи с несогласием с политикой Киевского режима. «Сегодня в Украине мы наблюдаем пассивную форму сопротивления местных жителей. Многие корреспонденты, блогеры, сообщают что на украинских улицах нет людей. Это форма протеста. Никто не хочет выходить работать, городской транспорт может оказаться без мужчин. Сегодня впервые за всю историю Украины, послевоенной, женщины спустились в шахты и ничего хорошего в этом нет. Это поражение страны в любом случае», — поделился собеседник.



На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Действующий украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что из-за военного положения в стране голосование «сейчас не к месту». Несмотря на это, Верховный суд Украины открыл дело против Рады из-за несменяемости Зеленского. По Конституции, президент выполняет свои обязанности до присяги нового и не может передать свои полномочия другому лицу. Верховная рада с 8 мая снова продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский президент Владимир Зеленский будет доказывать свою легитимность (20 мая 2024 года истекает срок правления) с помощью диктатуры и жестоких мер, которые приведут страну к еще большему внутреннему кризису. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. «Зеленский не идет на выборы и не передает полномочия в соответствии с Конституцией Украины председателю парламента. Значит будет доказывать свою легитимность жесткостью. Сомнения в законности его власти есть на Украине и за пределами страны. Отсюда понятно, что он будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», — сообщил Владимир Олейник. По словам собеседника, перед Зеленским стоит задача не снизить рейтинг действующего президента США Джо Байдена. «[Госсекретарь США Энтони] Блинкен приезжал на Украину в мае и сказал, что надо удержать ситуацию до выборов президента Америки. Потому что если Украина проиграет, это будет не просто личное поражение Байдена, а проигрыш для всех демократов. Все будут задавать вопрос, который и так есть в повестке „Вы зачем туда пошли и где наши деньги?“. Сейчас Байден все делает, чтобы вообще Украина не звучала в избирательной повестке», — отметил Олейник. Экс-депутат Верховной Рады также сказал, что оставшиеся украинцы уже устраивают забастовки в связи с несогласием с политикой Киевского режима. «Сегодня в Украине мы наблюдаем пассивную форму сопротивления местных жителей. Многие корреспонденты, блогеры, сообщают что на украинских улицах нет людей. Это форма протеста. Никто не хочет выходить работать, городской транспорт может оказаться без мужчин. Сегодня впервые за всю историю Украины, послевоенной, женщины спустились в шахты и ничего хорошего в этом нет. Это поражение страны в любом случае», — поделился собеседник. На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Действующий украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что из-за военного положения в стране голосование «сейчас не к месту». Несмотря на это, Верховный суд Украины открыл дело против Рады из-за несменяемости Зеленского. По Конституции, президент выполняет свои обязанности до присяги нового и не может передать свои полномочия другому лицу. Верховная рада с 8 мая снова продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней.