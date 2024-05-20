Власти Сургута намерены снести гаражи рядом с поликлиникой

Власти Сургута намерены ради расширения парковочной зоны снести гаражи рядом с поликлиникой «Нефтяник». Об этом заявил на думском комитете по социальной политике директор департамента архитектуры города Алексей Фокеев, передает из думы корреспондент URA.RU.
«Решение принято. Сроки сноса – 24 год. После осуществления сноса будет формироваться техническое задание. Надеюсь, что после всех мероприятий по сносу мы сможем зайти с проектом на торги по строительству парковки в 2025 году», — сообщил Макеев.
Общая площадь гаражей составляет 220 метров квадратных. По уверению Макеева, на месте гаражей могут разместиться дополнительные 10 автомобилей.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута планируют построить парковку у аэропорта за счет инвесторов. Для привлечения бизнесмена мэрия изменила статус земли в генеральном плане города.
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